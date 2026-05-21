Akarata ellenére elküldhetik Sallai Rolandot: kiderült az ok

Ellentmondásos hírek terjednek Sallai Rolandról, aki a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős, török bajnok Galatasaray egyik legjobbja volt a 2025/26-os szezonban. A 66-szoros magyar válogatott futballista nem győzi hangsúlyozni, milyen jól érzi magát a klubnál; még a kényszerből ráosztott jobbhátvéd posztját is imádja; nem beszélve Okan Buruk vezetőedző és a szurkolók szeretetéről. Ugyanakkor a török sportsajtóban hetek-hónapok óta szaporodnak a tehetős kérőivel kapcsolatos hírek. Az idei Európa-liga-döntős, őszi BL-főtáblás Aston Villa kapcsán már 30 millió eurónyi (11 milliárd forintos) vételárról írnak – de ennél is nyomósabb érv lehet az eladása mellett egy új török futballszabály, amihez ezentúl alkalmazkodniuk kell a Süper Lig csapatainak.

Okan Buruk (balra) elveszítheti egyik legfontosabb játékosát: Sallai Roland az új török szabály áldozata lehet a Galatánál / Fotó: Anadolu via AFP

A 2026/27-es idénytől legfeljebb 14 külföldi játékos lehet a keretben, ebből is négynek 23 év alatti fiatalnak kell lennie. Csakhogy a Galata javarészt már befutott, neves és rutinos légiósokra szeret építeni. Sallaiék keretében jelenleg egyedül az epizódszereplő Rhenato Nhaga nem éri el a fenti korhatárt. Ellenben idősebbekből még akkor is többen vannak 10-nél, ha a kölcsönjátékosok visszatérnek anyaklubjukhoz.

A klubok nem készültek föl erre a 10+4-es szabályra

– dohogott Sallai edzője, Okan Buruk.

Sallai Roland lehet a szabály egyik áldozata

Az isztambuli klubvezetők kényelmetlen döntésekre kényszerülnek. Legyen szó akár az erősítési tervek átgondolására, akár arra, hogy eddig alapvetően nem tervezett eladásokkal csináljanak helyet a sztárkiszemeltjeiknek, akikkel megerősítenék a BL legjobb nyolcas mezőnyét megcélzó csapatot. Az így távozni kényszerülők közé sajtóinformációk szerint leginkább Sallai, valamint a brazil válogatott középpályás Gabriel Sara (mindkettejük legesélyesebb kérője az Aston Villa), és a szenegáli vb-kerettag balhátvéd, Ismail Jakobs tartozhatnak.

Galatasaray; Sara, Sallai ve Jakobs gibi oyunculara gelebilecek iyi teklifleri değerlendirmeyi, bu şekilde hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de para kazanmayı hedefliyor. (Nevzat Dindar) pic.twitter.com/3FfaZYRqmQ — Forza Cimbom (@forzacimbom) May 19, 2026

A jobbhátvédként elsősorban a BL-meccseken remekül helytállt Sallai Rolandot már a téli szünetben összeboronálták több angol Premier League-csapattal (Liverpool, Everton, Brentford), pár napja pedig az Aston Villával. Légiósunk mégis szívesen maradna, és a dúsgazdag Galatasaray illetékesei sem tervezték eladni edzőjük egyik legfontosabb játékosát – ha csak nem „csillagászati” összegért cserébe. Az új szabály mégis arra ösztönözheti őket, hogy értékesítsék Sallait, akiért akár a 2024-es vételára (6 millió euró, azaz 2,2 millió euró) hatszorosát kaszálhatják.