Ezt az 5 skanzent érdemes célba venni a családdal a tavaszi szünetben, húsvétkor

Idén a tavaszi szünet április 2. és 12. közé esik, vagyis a húsvéti napok környékén sok család keresi, merre érdemes elindulni. Egy skanzenben az a jó, hogy lehet sétálni, nézelődni, rácsodálkozni a régi házakra, és közben a gyerekek sem érzik úgy, hogy egy unalmas múzeumban jártok. Van, ahol a régi porták hangulata viszi a prímet, máshol a húsvéti készülődés, a kézműves foglalkozások vagy a családi események adnak okot arra, hogy útnak induljatok. Most olyan skanzeneket gyűjtöttünk össze, ahol tavaszi vagy húsvéti program is vár.

A tavaszi szünetben több skanzen is húsvéti programokkal várja a családokat.

Programok a tavaszi szünetre

Szentendrei Skanzen

A Szentendrei Skanzen története 1967-re nyúlik vissza, ma pedig ez Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma. Több tájegységen keresztül mutatja meg, hogyan éltek a magyar falvakban és mezővárosokban az elmúlt kétszáz évben. A húsvéti fesztivált 2026-ban április 5-én és 6-án rendezik meg. Az Észak-magyarországi falu, a Felföldi Mezőváros, a Felső-Tiszavidék, az Alföldi Mezőváros, a Bakony, a Balaton-felvidék és az Erdély tájegység is bekapcsolódik, a két nap alatt pedig mesekoncertek, színpadi fellépések, táncház, kézműves foglalkozások és ünnepi események várják a látogatókat.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Az ópusztaszeri Emlékpark nagyobb léptékű helyszín annál, mint amit elsőre egy skanzenről gondolnánk. A legismertebb látnivalója a Feszty-körkép, emellett több kiállítás és szabadtéri rész is a parkhoz tartozik, így önmagában is kitölt egy tartalmas napot. A Szeri Húsvétot 2026. április 6-ra hirdették meg. A programajánló szerint zene, tánc, kézműves programok, tojásfestés és látványos húsvéti locsolkodás is része lesz a napnak.