Ezt az 5 skanzent érdemes célba venni a családdal a tavaszi szünetben, húsvétkor

Ezt az 5 skanzent érdemes célba venni a családdal a tavaszi szünetben, húsvétkor

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 09:15
Az iskolai szünetek sok szülőnek, nagyszülőnek feladják a leckét. Ha tartalmas közös programot keresel a tavaszi szünetre, most olyan skanzeneket válogattunk össze, ahol igazi élmények várják az egész családot. Mutatjuk, melyik 5 helyet érdemes felkeresni.
Porosz Viktória
  • 5 olyan skanzent mutatunk, ahol a húsvéti időszakban programok várnak.
  • A listában szerepel Szentendre, Ópusztaszer, Pityerszer, Nyíregyháza és Szenna is.
  • Van, ahol húsvéti fesztivál, hagyományőrző családi esemény vagy egész napos program kapcsolódik a skanzenhez.

Idén a tavaszi szünet április 2. és 12. közé esik, vagyis a húsvéti napok környékén sok család keresi, merre érdemes elindulni. Egy skanzenben az a jó, hogy lehet sétálni, nézelődni, rácsodálkozni a régi házakra, és közben a gyerekek sem érzik úgy, hogy egy unalmas múzeumban jártok. Van, ahol a régi porták hangulata viszi a prímet, máshol a húsvéti készülődés, a kézműves foglalkozások vagy a családi események adnak okot arra, hogy útnak induljatok. Most olyan skanzeneket gyűjtöttünk össze, ahol tavaszi vagy húsvéti program is vár. 

A tavaszi szünetben érdemes skanzenekbe ellátogatni
A tavaszi szünetben több skanzen is húsvéti programokkal várja a családokat.
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Programok a tavaszi szünetre

Ha olyasmit keresel, ami a gyerekeknek is élmény, a felnőtteknek sem unalmas, és egy kicsit ki is mozdít a megszokott programokból, ezekkel a helyekkel nem nyúlsz mellé a tavaszi szünetben sem.

Szentendrei Skanzen

A Szentendrei Skanzen története 1967-re nyúlik vissza, ma pedig ez Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma. Több tájegységen keresztül mutatja meg, hogyan éltek a magyar falvakban és mezővárosokban az elmúlt kétszáz évben. A húsvéti fesztivált 2026-ban április 5-én és 6-án rendezik meg. Az Észak-magyarországi falu, a Felföldi Mezőváros, a Felső-Tiszavidék, az Alföldi Mezőváros, a Bakony, a Balaton-felvidék és az Erdély tájegység is bekapcsolódik, a két nap alatt pedig mesekoncertek, színpadi fellépések, táncház, kézműves foglalkozások és ünnepi események várják a látogatókat. 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Az ópusztaszeri Emlékpark nagyobb léptékű helyszín annál, mint amit elsőre egy skanzenről gondolnánk. A legismertebb látnivalója a Feszty-körkép, emellett több kiállítás és szabadtéri rész is a parkhoz tartozik, így önmagában is kitölt egy tartalmas napot. A Szeri Húsvétot 2026. április 6-ra hirdették meg. A programajánló szerint zene, tánc, kézműves programok, tojásfestés és látványos húsvéti locsolkodás is része lesz a napnak. 

Pityerszer, Szalafő

A szalafői Pityerszer különleges, mert itt nem áttelepített házakat látsz, hanem helyben megőrzött őrségi portákat. Ettől közvetlenebb képet kapsz arról, hogyan nézett ki a hagyományos őrségi életforma, és már maga a műemléki környezet is sokat hozzátesz a hely hangulatához. A Pityerszeri Húsvétvárót 2026. április 4-én, 10 és 17 óra között rendezik meg. Az eseményt hagyományos őrségi húsvéti programként hirdették meg, így ezen a napon a skanzen bejárása mellé külön program is társul. 

Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

A Sóstói Múzeumfalu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye néprajzi örökségét gyűjti egybe. A teljes gyűjtemény közel 31 ezer tárgyból és számos fotódokumentumból áll, így nemcsak a régi épületek miatt érdekes a hely, hanem azért is, mert sok tárgyi emléken keresztül mutatja meg a régió világát. A Falusi Húsvétot 2026-ban, április 5-re és 6-ra hirdették meg. Ebben a két napban húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó események, ünnepi asztalok, tojásfestés és családi programok is helyet kapnak. 

Szennai Skanzen

A Szennai Skanzen Zselic és Belső-Somogy népi kultúráját őrzi, legismertebb látnivalói közé tartozik a hímes református templom. A skanzenben több somogyi tájegységre jellemző épületet is meg lehet nézni, így séta közben szépen kirajzolódik a környék falusi világa. A múzeumban húsvét hétfőn, április 6-án fesztiválprogrammal is készülnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu