Érkezik a nyári kánikula: közel 30 fokkal kecsegtet az időjárás

A nyárias időjárás előreláthatólag nem szünetel: közel 30 foknak nézünk elébe.

Csütörtökön a napos időt délután gomolyfelhők váltják fel, ám csapadék nem valószínű, és az élénk szél mellett 24 fokos maximumra lehet számítani.

Pénteken kellemes, időnként gomolyfelhős idő vár ránk, elszórt futó záporokkal. A délutáni órákban 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton a kora nyárias idő mellé gomolyfelhők is társulhatnak, csapadékra azonban továbbra is kevés az esély. A hőmérséklet délutánra 25 fok köré emelkedik.

Pünkösdvasárnap erőteljesebb gomolyfelhők jelenhetnek meg, így helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északkeleti szél mellett mégis 23-28 fokra számíthatunk, így marad a meleg - írja a Köpönyeg.