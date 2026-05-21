Érkezik a nyári kánikula: közel 30 fokkal kecsegtet az időjárás

A nyárias időjárás előreláthatólag nem szünetel: közel 30 foknak nézünk elébe.
Csütörtökön a napos időt délután gomolyfelhők váltják fel, ám csapadék nem valószínű, és az élénk szél mellett 24 fokos maximumra lehet számítani.
Pénteken kellemes, időnként gomolyfelhős idő vár ránk, elszórt futó záporokkal. A délutáni órákban 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
Szombaton a kora nyárias idő mellé gomolyfelhők is társulhatnak, csapadékra azonban továbbra is kevés az esély. A hőmérséklet délutánra 25 fok köré emelkedik.
Pünkösdvasárnap erőteljesebb gomolyfelhők jelenhetnek meg, így helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északkeleti szél mellett mégis 23-28 fokra számíthatunk, így marad a meleg - írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.