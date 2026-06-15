A NAV lebuktatta a csaló influenszereket: Bódi Bence reagált a botrányra

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legutóbbi razziája során két olyan népszerű tartalomgyártót fülelt le, akik kiskorú gyermekeik bankszámláit használták a milliós bevételeik elrejtésére. A botrány kirobbanása után a kommentelők és a szakmabeliek azonnal találgatni kezdtek, sokan pedig egyből Bódi Bence nevét kezdték el emlegetni az ügy kapcsán.

Bódi Bence felesége, Varga Rebeka is kereszttűzbe került (Fotó: Szabolcs László)

Bódi Bence keményen beszólt az őket támadóknak

Az ismert üzletember és influenszer azonban nem hagyta annyiban a gyanúsítgatást: egy igencsak pikáns, ironikus videóban tette helyre a rosszakaróit. A hivatalos adatok szerint a két érintett tiktoker teljesen illegálisan, adószám nélkül működött, és összesen 25 millió forintnyi (egyikük 17, a másikuk 8 millió) digitális jövedelmet „felejtett el” bevallani. A NAV nyomozói azonban átláttak a szitán, és hiába próbáltak a tartalomgyártók az eljárás elején ellenállni, a bizonyítékok súlya alatt végül megtörtek.

A hazai TikTok-közösségben azonnal elindult a pletykacunami, a névtelen vádaskodók pedig a Bódi tesókat is megpróbálták bemártani. Bódi Bence és párja, Rebecca azonban ahelyett, hogy magyarázkodásba kezdtek volna, a tőlük megszokott magabiztossággal és nem kevés gúnnyal csaptak vissza a közösségi médiában. Bence nyers őszinteséggel így reagált a kamerába:

Megbüntettek kettő influencert, mert a kölykük bankszámlájára utaltatták ki a lóvét. De vajon mi voltunk azok, Rebecca? Neeem. És mibe fogadjunk, hogy ők se influencerek voltak, hanem ilyen TikTok kéregető mi a f.szom, tudod? És távol álljon tőlem a felvágásokért, de csak az én influenszeres cégem 100 milliót csinált nettóban, aminek az áfája több mint az, amit... Érted? És valójában ezért hoztam létre az Influencer Akadémiát, mert különbséget akarok tenni az ilyen sz.rrágók és a valódi reklámszakemberek között. Szóval, hogyha jó reklámokat akarsz, mind üzletemberként, mind influenszerként, más brandeknek, akkor jelentkezzél! Most 7 napig ingyen... Oh! Oh, bocsi. Jött egy SMS a kölyöknek, megjött a bankszámlájára a lóvé. Rebecca! És nyilván adót is elfelejtettek fizetni.

A sikeres üzletember ezzel a fanyar humorral és zseniális marketinges fordulattal nemcsak tisztázta magát, de egyúttal el is határolódott a filléres trükközésektől. Kijelentette, hogy az ő vállalkozása egymaga 100 millió forintos nettó árbevételt produkált, aminek az áfatartalma is magasabb, mint az az összeg, amivel a lebukott „TikTok kéregetők” lejáratták a szakmát.