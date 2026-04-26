Hátborzongató összeesküvés-elmélet: hologram UFO-invázióval érkezik az új világrend

összeesküvés elmélet
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 21:00
UFOhologram
A szakértő szerint átvernek minket. Igaz lehet az összeesküvés-elmélet?

A Project Blue Beam egy, az 1990-es években született összeesküvés-elmélet, amely szerint a világ vezető hatalmai globális manipulációval hoznának létre egy új világrendet. Az elképzelést a kanadai összeesküvés-elmélet hívő, Serge Monast terjesztette, aki szerint titkos dokumentumok bizonyították a terv létezését.

Hátborzongató összeesküvés-elmélet terjed évtizedek óta.
Fotó: Shutterstock AI Generator /  Shutterstock 

Szövevényes összeesküvés-elmélet

Az elmélet központi állítása, hogy fejlett technológiák – például hologramok és műholdas rendszerek – segítségével hamis eseményeket hoznának létre, amelyekkel az embereket egy egységes világkormány elfogadására késztetnék. Monast szerint ennek egyik kulcseleme egy mesterséges „idegen invázió” vagy vallási jelenség megjelenítése lenne az égbolton.

A Project Blue Beam négy fő lépésből állna. Az első szakaszban hamis régészeti „felfedezésekkel” kérdőjeleznék meg a világ vallásainak alapjait. A második lépésben hatalmas, háromdimenziós holografikus vetítésekkel jelenítenének meg különböző vallási vagy idegen lényeket az égbolton, régiónként eltérő üzenetekkel.

A harmadik szakasz az elmélet szerint az emberek tudatának befolyásolása lenne. Monast úgy vélte, hogy alacsony frekvenciájú hullámokkal közvetlenül az emberi agyba juttatnának üzeneteket, amelyek azt a benyomást keltenék, mintha saját hitük szerinti isten szólna hozzájuk. A negyedik, végső lépés egy globális krízis szimulálása lenne – például egy idegen invázió –, ami pánikot és káoszt idézne elő. Ezután a világ lakossága az elmélet szerint könnyebben elfogadná egy központi, globális hatalom irányítását.

A teória része az is, hogy a modern technológia, beleértve a mesterséges intelligenciát, egyre alkalmasabb lehet nagyszabású manipulációkra, ami időről időre új életet ad az elméletnek az interneten. Ugyanakkor semmilyen bizonyíték nem támasztja alá a Project Blue Beam létezését. A tudományos és történeti kutatások szerint ilyen mértékű technológiai és társadalmi manipuláció nem valósulhat meg, és még az elmélet alapjai is spekulatívak. 

Ennek ellenére a konteó máig fennmaradt, részben azért, mert ráépül a technológiától és a globális intézményektől való félelmekre, valamint azokra az elképzelésekre, amelyek egy közelgő, világméretű változást feltételeznek, derül ki a IFL SCIENCE cikkéből.

 

