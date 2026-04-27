Fordulópont UFO-ügyben: bukott angyalok lehetnek az idegenek?

Egyre különösebb összefüggések kerülnek napvilágra az UFO-észlelések kapcsán, miután egy amerikai kongresszusi képviselő egy ősi vallási szöveget hozott összefüggésbe a földönkívüli élettel.

UFO-titkokat rejt a Biblia?

A Biblia ősi szövege is az UFO-król beszélhet

Anna Paulina Luna, Florida állam képviselője, aki az UFO-kkal kapcsolatos kormányzati titkok feltárásával foglalkozó bizottság egyik vezetője, nemrég két rejtélyes bejegyzést tett közzé az X-en. Az egyikben arra kérte az embereket, hogy „olvassák el Énok könyvét”, a másikban pedig egy 15. századi festményt osztott meg, amelyet gyakran „UFO Madonnaként” emlegetnek.

Énok könyve egy ősi zsidó vallási szöveg, amely Kr. e. 300 és 100 között keletkezett, és a bibliai Énokhoz, Noé dédapjához kötik. A mű azonban nem része a legtöbb keresztény és zsidó kánonnak, mivel tartalma és eredete vitatott. A szöveg egyik legismertebb része, az úgynevezett „Őrzők könyve” arról szól, hogy angyalok szálltak le a Földre, emberi nőkkel léptek kapcsolatba, és egy óriásokból álló fajt hoztak létre az özönvíz előtt.

Luna többször is azt állította, hogy ezt a könyvet szándékosan hagyták ki a Bibliából, hogy elrejtsék az ősi természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos információkat. A képviselő szerint az emberiség régen félreérthette ezeket a lényeket, és angyalokként írta le őket.

Luna korábban több interjúban is beszélt arról, hogy katonai tájékoztatások során olyan információkhoz jutott, amelyek szerinte nem emberi eredetű technológiák létezésére utalnak. Elmondása szerint látott olyan felvételeket is, amelyek szerinte nem ember alkotta repülőeszközöket mutatnak A politikus hangsúlyozta: ha ezek az objektumok nem földi eredetűek, akkor összhangban lehetnek a Biblia azon állításaival, miszerint más teremtmények is léteznek az univerzumban – írja a aDaily Mail.