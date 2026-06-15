„Akkora volt, mint a tenyerem” – 123 napig küzdött az életéért a kórházban az 500 grammal született csodababa

Sokkoló diagnózissal és rengeteg bizonytalansággal indult a 33 éves Aisha Malik és férje, a 34 éves Zuhayr közös élete legkisebb gyermekükkel. A kisfiú, Zayd ugyanis brutálisan korán, mindössze a 23. terhességi héten, idén januárban látta meg a napvilágot egy glasgow-i kórházban. A parányi koraszülött ekkor alig több mint fél kilót nyomott.
A család hónapokon át a poklot járta meg, miközben a pici az életéért küzdött az újszülött intenzív osztályon. A szakemberek sem láttak sok reményt a megmaradására.
Rengeteg volt a bizonytalanság, a félelem és a szorongás, de ő minden elé gördülő akadályt legyőzött. Ő volt az egyik legkisebb baba, akit az orvosok valaha láttak, és nem igazán bíztak benne, hogy eljutunk idáig. Egyszerűen csodálatos, hogy megcsinálta és makkegészséges
– emlékezett vissza az édesanya.
A pici Zayd – akinek a neve stílusosan növekedést és fejlődést jelent – valóságos poklon ment keresztül a kórházban töltött 123 nap alatt. Szepszissel, akut veseelégtelenséggel küzdött, emellett krónikus tüdőbetegséget diagnosztizáltak nála. A négy hónap alatt 13 vérátömlesztésen és három komoly műtéten esett át, az orvosok és a nővérek éjjel-nappal harcoltak az életéért.
A szülőknek a legnehezebb pillanatokban is tartaniuk kellett magukat, pedig a látvány minden alkalommal összetörte a szívüket.
Akkora volt, mint a tenyerem, úgyhogy csak néztünk az előttünk álló útra, és azon tanakodtunk: 'Ezt mégis hogy fogjuk túlélni?' Még 17 hét volt hátra a kiírt időpontig
– mesélte Aisha.
Miután a Valentin-napot, az anyák napját és két muszlim ünnepet is a rideg kórházi falak között töltöttek, június 2-án végre megtörtént a csoda: Zaydot hazaengedték a szüleihez és két bátyjához, a 6 éves Saifhoz és a 8 éves Omarhoz. Bár a kisfiúnak otthon is szüksége van még oxigénre, a család végtelenül optimista. Az édesanya nem győzi háláját kifejezni a kórházi dolgozóknak, akik többször is visszahozták a fiát a halál torkából.
A vajúdásom pillanatától kezdve rengeteg volt a bizonytalanság, a félelem és az aggodalom. Olyan jó, hogy túl vagyunk ezen, és látjuk, hogy minden jól alakult, és hogy most már ilyen jól van
– idézte az anya szavait a People magazin. „Zayd minden ellene szóló esélyre rácáfolt.”
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