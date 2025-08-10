UFO-kutató felfedte: négyféle idegent ismer az amerikai kormány

Az amerikai kongresszus egyik friss meghallgatásán újra fellángolt a vita a „megmagyarázhatatlan légi jelenségek” (UAP) és a földönkívüli élet lehetősége körül.

UFO-típusok a láthatáron?

Fotó: Shutterstock AI Generator

A májusi UAP-ülésen Dr. Eric Davis fizikus – aki titkos Pentagon-projekteken is dolgozott – megdöbbentette a jelenlévőket, amikor négy állítólagos idegen fajt sorolt fel: a Szürkék, a Nordikok, az Inszektoidok és a Reptiliánok. A kutató szerint ezek az emberi méretű, humanoid lények akár titkos visszafejtési programokhoz is kapcsolódhatnak. Eric Burlison missouri képviselő, aki a kongresszus felügyeleti bizottságában és az UAP-munkacsoportban is tag, elmondta, hogy már korábban is hallotta ezeket a kategóriákat zárt ajtók mögött, de meglepte, hogy egy elismert tudós nyíltan kimondta őket. Burlison ugyan szkeptikus, de hangsúlyozta: ha mindez igaz, a kormánynak nincs joga eltitkolni az igazságot az emberek elől.

A Szürkék legismertebb UFO-archetípusként az 1960-as években váltak híressé, főként a Betty és Barney Hill-féle állítólagos elrablási ügy nyomán. Őket alacsony, sima szürke bőrű, hatalmas fekete mandulaszemű, orr és fül nélküli humanoidként írják le. A Nordikok ezzel szemben magas, karcsú, szőke hajú, kék szemű és világos bőrű lények, akiket gyakran a Plejádok csillaghalmazhoz kötnek, békés szándékkal és fejlett technológiával. Az 1950-es évek UFO-történeteiben gyakran szerepelnek.

Az Inszektoidok rovarszerű megjelenésűek: több végtag, külső váz, rágó és esetenként csáp jellemzi őket. A Reptiliánok pedig alakváltó gyíkemberek, akikről a 20. század végén David Icke összeesküvés-elméletei terjesztették el, de fél-ember, fél-kígyó lények az ókori dél- és délkelet-ázsiai mitológiában is fellelhetők.

Burlison szerint a legtöbb UFO valószínűleg ember alkotta, fejlett technológiájú repülőeszköz, de a lehetőséget nem zárja ki. Úgy véli, ha léteznek idegenek, a társadalom képes lenne kezelni az igazságot – ám bármilyen bizonyíték eltitkolása a közbizalom elárulása lenne. A konkrét bizonyíték hiánya miatt a vita továbbra is találgatásokon alapul, Burlison pedig tervezi, hogy további magyarázatot kér Dr. Davistől, vajon személyes tapasztalatból vagy másodkézből származó információkból merítette-e megdöbbentő állításait, írja a Daily Mail.