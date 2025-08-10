Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

UFO-kutató felfedte: négyféle idegent ismer az amerikai kormány

UFO
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 05:30
kutatásűr
Több idegen faj is létezhet a szakértő szerint.

Az amerikai kongresszus egyik friss meghallgatásán újra fellángolt a vita a „megmagyarázhatatlan légi jelenségek” (UAP) és a földönkívüli élet lehetősége körül.

UFO
UFO-típusok a láthatáron?
Fotó: Shutterstock AI Generator

 A májusi UAP-ülésen Dr. Eric Davis fizikus – aki titkos Pentagon-projekteken is dolgozott – megdöbbentette a jelenlévőket, amikor négy állítólagos idegen fajt sorolt fel: a Szürkék, a Nordikok, az Inszektoidok és a Reptiliánok. A kutató szerint ezek az emberi méretű, humanoid lények akár titkos visszafejtési programokhoz is kapcsolódhatnak. Eric Burlison missouri képviselő, aki a kongresszus felügyeleti bizottságában és az UAP-munkacsoportban is tag, elmondta, hogy már korábban is hallotta ezeket a kategóriákat zárt ajtók mögött, de meglepte, hogy egy elismert tudós nyíltan kimondta őket. Burlison ugyan szkeptikus, de hangsúlyozta: ha mindez igaz, a kormánynak nincs joga eltitkolni az igazságot az emberek elől. 

A Szürkék legismertebb UFO-archetípusként az 1960-as években váltak híressé, főként a Betty és Barney Hill-féle állítólagos elrablási ügy nyomán. Őket alacsony, sima szürke bőrű, hatalmas fekete mandulaszemű, orr és fül nélküli humanoidként írják le. A Nordikok ezzel szemben magas, karcsú, szőke hajú, kék szemű és világos bőrű lények, akiket gyakran a Plejádok csillaghalmazhoz kötnek, békés szándékkal és fejlett technológiával. Az 1950-es évek UFO-történeteiben gyakran szerepelnek. 

Az Inszektoidok rovarszerű megjelenésűek: több végtag, külső váz, rágó és esetenként csáp jellemzi őket. A Reptiliánok pedig alakváltó gyíkemberek, akikről a 20. század végén David Icke összeesküvés-elméletei terjesztették el, de fél-ember, fél-kígyó lények az ókori dél- és délkelet-ázsiai mitológiában is fellelhetők. 

Burlison szerint a legtöbb UFO valószínűleg ember alkotta, fejlett technológiájú repülőeszköz, de a lehetőséget nem zárja ki. Úgy véli, ha léteznek idegenek, a társadalom képes lenne kezelni az igazságot – ám bármilyen bizonyíték eltitkolása a közbizalom elárulása lenne. A konkrét bizonyíték hiánya miatt a vita továbbra is találgatásokon alapul, Burlison pedig tervezi, hogy további magyarázatot kér Dr. Davistől, vajon személyes tapasztalatból vagy másodkézből származó információkból merítette-e megdöbbentő állításait, írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu