Kárpáti Rebeka – Beköltöztek a testvérével az álomlakásukba

Bali nem éppen a legrosszabb hely - vallja Kárpáti Rebeka - ha az ember kényszerűségből külföldön ragad egy hétig… Ez történt a színésznővel, aki az iráni háború miatt nem tudott egy darabig hazajönni.

Kárpáti Rebeka: „Nagyon szép lett, sok feladat volt vele”

Fotó: hot! magazin/Archív

„Dohai átszállással utaztam volna a Qatar Airways járatával, de nem tudták megmondani, mikor tudok hazajutni. Egy hetet még Balin maradtam, de annyira nem bántam; tudtam dolgozni onnan is. Japánban is jártam nemrég, nagy élmény volt, megfordultunk Kiotóban, Oszakában, Tokióban is. Nara városa fantasztikus: vannak szabadon őzek, szarvasok, ott sétálnak a boltok előtt, átmennek a négysávos úton is, nagyon barátságosak” – lelkendezett a színésznő.

Az édesapjával kiváló a kapcsolata, a testvérével pedig vettek egy lakást, amelyet szépen felújítottak. Korábban lakott kertvárosban és a belvárosban is, a csendesebb helyeket kedveli.

Bár felnőttek, az édesapjukkal szoros kapcsolatot ápolnak

Fotó: hot! magazin/Archív

„Büszkék vagyunk a testvéremmel, nagyon szép lett a lakás. Sok feladat volt vele, falakat is át kellett helyezni. Elég sokáig tartott, de nagyon jó projekt volt! A belváros egy csendesebb részén van, minden gyorsan elérhető, nagyon szeretem. Ketten lakunk ott a testvéremmel, de nem az a cél, hogy huzamosan ott legyen az otthonunk, ez egy befektetésnek szánt ingatlan. Apukámék Őrbottyánban élnek, zöldövezetben, jó hozzájuk kimenni. Ott nyugi van, és békesség. Külföldi nyaralást együtt nem szoktunk tervezni, de persze kisebb programjaink vannak közösen” – mesélte.

Kárpáti Rebeka gyerekkora óta dolgozik

A hoszteszcégük szépen növekszik, nagyjából kilencven fővel dolgoznak, a nyár is munkával telik.

„Fontos, hogy minőségi csapatot alakítsunk ki. Hiszek abban, hogy Magyarországon nagyon sok szép, okos, rátermett lány van, akik jó értékrenddel bírnak. Én gyerekkorom óta rengeteget dolgoztam mindenféle rendezvényen, közben bejártam a világot, ezért is tudom, hogy mire van szükség ügynökségi, megrendelői és hoszteszoldalról. Ez a vállalkozás teljesen kitölti a mindennapjaimat” – árulta el az egykori szépségkirálynő.

Rebeka egyre több filmszerepre kap meghívást

Fotó: Bors

Nagyon hálás a korábbi tévés megkeresésekért, szerette az Ázsia Expresszt is, de időközben valami megváltozott. Most úgy érzi, hogy nem szeretne több realityt vállalni.

Műsorvezetőként vagy készítőként persze el tudom képzelni magam, de valóságshow-ba már nem mennék. Talán egy van még, amiben kipróbálnám magam… Megváltozott a személyiségem: a mozifilm, a színház sokkal jobban vonz

– tette hozzá a színésznő, akit tavaly a Legénybúcsú című filmben láthattak a nézők.