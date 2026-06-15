Ezeket egyszer az életben látnod kell – Íme a világ legszínesebb városai

A monoton, szürke hétköznapokból való kiszakadás legjobb módja egy olyan utazás, amely élénk árnyalataival valósággal elárasztja az érzékeinket. A Föld különböző pontjain felbukkanó, tarka házsorok mögött szinte minden esetben egyedi történetek, helyi legendák vagy éppen praktikus építészeti megfontolások húzódnak meg. Cikkünkben e lenyűgöző úti célokat mutatjuk be, amelyek méltón viselik a világ legszínesebb városai megtisztelő címét.

Íme a világ legszínesebb városai Dél-Amerikától Indiáig / Fotó: Jon Chica / Shutterstock

Történelmi háttér: a színes házfalak mögött szinte mindenhol praktikus okok (halászok tájékozódása, szúnyogriasztás) vagy történelmi események húzódnak meg.

a színes házfalak mögött szinte mindenhol praktikus okok (halászok tájékozódása, szúnyogriasztás) vagy történelmi események húzódnak meg. Szigorú szabályozás: több helyszínen, például Buranóban és Dzsaipurban, ma is törvény vagy önkormányzati rendelet kötelezi a lakókat a színvilág megőrzésére.

több helyszínen, például Buranóban és Dzsaipurban, ma is törvény vagy önkormányzati rendelet kötelezi a lakókat a színvilág megőrzésére. Kulturális örökség: a tarka homlokzatok és domborművek az egykori bevándorlók és helyi közösségek identitását, mesterségét is hirdetik.

Melyek a világ legszínesebb városai, és miért érdemes felkeresni őket?

Persze a világon még számos színes város, városrész, vagy utca található, a mi listánkra most a következők kerültek fel:

Burano (Olaszország)

A velencei lagúna apró szigete, Burano az intenzív tónusú, élénk kék, zöld, sárga és vörös házairól vált ismertté. A helyi hagyomány szerint a halászok azért kezdték el így festeni az épületeket, hogy a téli, sűrű ködben is könnyen hazataláljanak a tengerről. Ma már szigorú önkormányzati szabályzat határozza meg, hogy a tulajdonosok milyen színre mázolhatják a falaikat, így a sziget megőrizte egységesen tarka arculatát.

Chefchaouen (Marokkó)

A Rif-hegység vonulatai között megbúvó Chefchaouen óvárosa, a medina szinte tetőtől talpig a kék különböző árnyalataiban pompázik. Az 1470-es éveket követően a spanyol inkvizíció elől menekülő zsidó közösségek honosították meg ezt a szokást, mivel a kék szín náluk az eget és a paradicsomot jelképezte. A hagyományt a helyiek azóta is ápolják, a falakat pedig rendszeresen újrafestik, ami mellesleg a szúnyogokat is távol tartja.

Guatapé (Kolumbia)

A columbiai andoki kisváros, Guatapé különlegességét a házak alsó részét díszítő, kézzel formázott, színes domborművek, az úgynevezett zócalók adják. Ezek a tarka alkotások nemcsak dekorációként szolgálnak, hanem gyakran a családok mesterségét, történetét vagy a falu kulturális örökségét ábrázolják. A hagyomány a XX. század elején indult el egy helyi lakos kezdeményezésére, és mára az egész települést egyedülálló, vibráló szabadtéri galériává formálta.