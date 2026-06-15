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Ezek a világleghíresebb színes városai.

Ezeket egyszer az életben látnod kell – Íme a világ legszínesebb városai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 13:45
Színes városhíres látnivalók
Ha vonzanak a rendhagyó utazási célpontok, a színes épületek látványa garantáltan felejthetetlen élményt nyújt. Fedezd fel velünk azokat a különleges helyszíneket, ahol a látványos építészet révén életre kelnek a világ legszínesebb városai.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A monoton, szürke hétköznapokból való kiszakadás legjobb módja egy olyan utazás, amely élénk árnyalataival valósággal elárasztja az érzékeinket. A Föld különböző pontjain felbukkanó, tarka házsorok mögött szinte minden esetben egyedi történetek, helyi legendák vagy éppen praktikus építészeti megfontolások húzódnak meg. Cikkünkben e lenyűgöző úti célokat mutatjuk be, amelyek méltón viselik a világ legszínesebb városai megtisztelő címét.

A kolumbiai Guatapé, amely a világ legszínesebb városai közé tartozik.
Íme a világ legszínesebb városai Dél-Amerikától Indiáig / Fotó: Jon Chica /  Shutterstock 
  • Történelmi háttér: a színes házfalak mögött szinte mindenhol praktikus okok (halászok tájékozódása, szúnyogriasztás) vagy történelmi események húzódnak meg.
  • Szigorú szabályozás: több helyszínen, például Buranóban és Dzsaipurban, ma is törvény vagy önkormányzati rendelet kötelezi a lakókat a színvilág megőrzésére.
  • Kulturális örökség: a tarka homlokzatok és domborművek az egykori bevándorlók és helyi közösségek identitását, mesterségét is hirdetik.

Melyek a világ legszínesebb városai, és miért érdemes felkeresni őket?

Persze a világon még számos színes város, városrész, vagy utca található, a mi listánkra most a következők kerültek fel:

Burano (Olaszország)

A velencei lagúna apró szigete, Burano az intenzív tónusú, élénk kék, zöld, sárga és vörös házairól vált ismertté. A helyi hagyomány szerint a halászok azért kezdték el így festeni az épületeket, hogy a téli, sűrű ködben is könnyen hazataláljanak a tengerről. Ma már szigorú önkormányzati szabályzat határozza meg, hogy a tulajdonosok milyen színre mázolhatják a falaikat, így a sziget megőrizte egységesen tarka arculatát.

Chefchaouen (Marokkó)

A Rif-hegység vonulatai között megbúvó Chefchaouen óvárosa, a medina szinte tetőtől talpig a kék különböző árnyalataiban pompázik. Az 1470-es éveket követően a spanyol inkvizíció elől menekülő zsidó közösségek honosították meg ezt a szokást, mivel a kék szín náluk az eget és a paradicsomot jelképezte. A hagyományt a helyiek azóta is ápolják, a falakat pedig rendszeresen újrafestik, ami mellesleg a szúnyogokat is távol tartja.

Guatapé (Kolumbia)

A columbiai andoki kisváros, Guatapé különlegességét a házak alsó részét díszítő, kézzel formázott, színes domborművek, az úgynevezett zócalók adják. Ezek a tarka alkotások nemcsak dekorációként szolgálnak, hanem gyakran a családok mesterségét, történetét vagy a falu kulturális örökségét ábrázolják. A hagyomány a XX. század elején indult el egy helyi lakos kezdeményezésére, és mára az egész települést egyedülálló, vibráló szabadtéri galériává formálta.

La Boca (Argentína)

Buenos Aires ikonikus kikötőnegyede, különösen a Caminito nevű sétálóutca, a hullámlemezekből és fából épült, merész színű házairól nevezetes. A XIX. század végén érkező szegény olasz bevándorlók építették ezeket a közös bérházakat, a conventillókat, a közeli hajógyárból megmaradt festékeket felhasználva. Mivel a festékből ritkán jutott egy egész falra, az épületeket különböző színű foltokban fejezték be, amit a helyi művészek később szándékosan formáltak turisztikai látványossággá.

Dzsaipur (India)

A Radzsasztán államban található település történelmi magját világszerte csak „Rózsaszín Városként” emlegetik. Ram Szing maharadzsa 1876-ban parancsolta meg, hogy a vendégszeretet jeleként minden épületet fessenek a terrakottához közeli rózsaszínre a brit trónörökös, Albert herceg látogatásának tiszteletére. Az uralkodó később törvénybe is iktatta ezt a színvilágot, így a városközpontban a mai napig kötelező fenntartani a jellegzetes homlokzatokat.

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