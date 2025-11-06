Frankenstein vs. Drakula: a magyar vámpír évtizedekig rivalizált a szörny kollégájával

Meglepő módon nemcsak a nők, hanem a férfiak is vérre menően tudtak rivalizálni egymással. Lugosi Béla Drakulaként lett híres Hollywoodban – ráadásul ugyanabban az évben, amikor Boris Karloff eljátszotta a Teremtmény szerepét a Frankenstein (1931) című horrorban. A két színész horrorikonná vált, azonban az egyre súlyosabb szenvedélybeteg Lugosi komoly riválist látott kollégájában – legalábbis a pletykák szerint.

Lugosi Béla és Boris Karloff évtizedekig rivalizáltak (Fotó: Snap/ Northfoto)

Lugosi Béla Drakula szerepében ragadt

Pedig a magyar származású színésznek a Universal felajánlotta Frankenstein szerepét is, ám ő nem akarta eljátszani a karaktert, mert bugyutának tartotta a figurát, továbbá zavarta, hogy nincs szövege. A színész végül az erdélyi vérszívó gróf szerepét vállalta, míg a Teremtményt Boris Karloff alakította. Mindkét horrorszínész karrierje azonnal beindult – sőt, több filmben is együtt játszottak, köztük a The Black Cat (1934), The Raven (1935), The Invisible Ray (1936), Son of Frankenstein (1939), Black Friday (1940) és The Body Snatcher (1945) című alkotásokban. Mint a világ két legnagyobb horrorsztárja, a sajtó azonnal ellentétet próbált szítani köztük, ami persze a stúdiónak jól jött: fillérekből készült B-horrorokkal súlyos milliókat kerestek.

Lugosi örökre Drakula szerepében ragadt (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Lugosi Béla horrorkarrierje

A harmincas évek után azonban a műfaj – és vele együtt a két színész – is komoly karrierkrízisbe került. A háború alatt kevesebb horrorfilm készült, így Lugosinak lényegesen kevesebb szerep jutott, míg Karloff ügyesen nyergelt át a krimik és thrillerek főbb mellékszerepeire. A magyar színész egyre többet ivott, súlyos drogproblémákkal küzdött, és vagyona is rohamosan fogyott. A stúdiók már nem foglalkoztatták, élete utolsó szakaszában állítólag sokat hibáztatta bukásáért Karloffot.

Karloff a Teremtmény után krimi és thriller szerepeket is kapott (Fotó: Zuma / Northfoto)

Hollywood válasza

A két sztár nyilvánosan soha nem ócsárolták egymást, de a szakértők egy dologra felhívták a figyelmet: Boris Karloff nevét megjegyezte a szakma, míg Lugosi Bélára szinte minden plakáton „Drakula sztárjaként” hivatkoztak. Hollywoodban a színész neve egyet jelentett Drakulával, és ez a skatulya mélyen megviselte a nők kedvencének tartott Bélát. Lugosi 1956-ban hunyt el, Karloff pedig 1969-ben.