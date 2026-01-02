Óriási Drakula témájú kalandpark nyílik Romániában: ha imádod a vámpírokat, akkor ezt látnod kell

A mintegy 405 milliárd forintba kerülő romániai Drakula-élménypark 780 ezer négyzetméteren épül fel, és az előzetes tervek szerint 2026 és 2027 között nyitja majd meg kapuit a látogatók előtt. Az egyedülálló projekt célja, hogy Bram Stoker ikonikus figuráját a modern technológia eszközeivel, lenyűgöző látványvilággal és interaktív élményekkel mutassa be.
A hat terület közül az első, a Moonlit District, az élménypark grandiózus bejárataként szolgál. Itt a látogatók a Transylvanian Railway vonatozását, dupla körhintát, drónshow-t, valamint a Hollywood Vampires immerzív kiállítást élvezhetik. A családok számára a Family Kingdom kínál játékos, mitikus élményeket, 4D mozit és kisgyermekeknek kialakított játszóteret. A park további részei a Transylvania (Erdély), a Port of New Orleans (New Orleans kikötője) és a London Town (London város) nevet viselik, mindegyik saját tematikával és programokkal.
A nagyszabású Dracula Land élménypark koronája a híres vámpír kastélya lesz, ahol hullámvasút, labirintus, interaktív kiállítás és mesterséges tó is várja a látogatókat. Emellett a katakombákon átvezető nagy sebességű száguldás élménye garantáltan izgalmas kalandot nyújt minden korosztálynak.
Az élménypark - melyek bármiféle tematikával épüljenek, mindig nagy attrakciónak számítanak - központjában egy nagyméretű aréna áll majd, ahol koncertek, fesztiválok, röplabda- vagy jégkorongmérkőzések, valamint MMA- és e-sport rendezvények is helyet kaphatnak. Az e-sport komplexum a legmodernebb technológiával és nemzetközi színvonalú létesítményekkel várja a versenyzőket és nézőket egyaránt.
A Drakula-témapark előzetes számítások szerint több mint 5 ezer munkahelyet teremt a turizmus, a technológia és a szolgáltatások területén, és az első ütemben évente mintegy hárommillió látogatót fogad. A projektet Chris Lange, a korábbi Europa-Park kreatív igazgatója jegyzi, míg Dragoș Dobrescu alapító szerint az egész park egy nemzeti szimbólum, amely Románia turisztikai és kulturális értékeit hivatott bemutatni világszínvonalon.
A Drakula-témapark célja, hogy a legendás vámpír, Drakula gróf figuráját modern mítosszá alakítsa, és egy hosszú távon fenntartható, nemzetközi vonzerővel bíró kulturális és gazdasági központtá váljon. Vlad Marinescu, a Nemzetközi E-sport Szövetség elnöke hangsúlyozta: a park nem csupán szórakoztatás, hanem Románia örökségének és kreativitásának nemzetközi bemutatója is lesz.
További érdekességekért nézd meg az alábbi videót is:
