Óriási Drakula témájú kalandpark nyílik Romániában: ha imádod a vámpírokat, akkor ezt látnod kell

A mintegy 405 milliárd forintba kerülő romániai Drakula-élménypark 780 ezer négyzetméteren épül fel, és az előzetes tervek szerint 2026 és 2027 között nyitja majd meg kapuit a látogatók előtt. Az egyedülálló projekt célja, hogy Bram Stoker ikonikus figuráját a modern technológia eszközeivel, lenyűgöző látványvilággal és interaktív élményekkel mutassa be.

Nagyszabású Drakula-élménypark épül Bukarest mellett, amelynek tematikája a vámpír gróf mítosza köré épül

Fotó: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock

A romániai Drakula-témapark Bukarest közelében nyílik, 780 000 m²-en, több mint 40 attrakcióval és hat tematikus területtel.

A park központi látványossága a Drakula-kastély, hullámvasúttal, labirintussal, interaktív kiállításokkal és mesterséges tóval.

Az élménypark multifunkcionális arénát és e-sport központot is kínál, évente akár hárommillió látogatót várva, több ezer munkahelyet teremtve.

Drakula-élménypark: hat tematikus világ a vámpírok jegyében

A hat terület közül az első, a Moonlit District, az élménypark grandiózus bejárataként szolgál. Itt a látogatók a Transylvanian Railway vonatozását, dupla körhintát, drónshow-t, valamint a Hollywood Vampires immerzív kiállítást élvezhetik. A családok számára a Family Kingdom kínál játékos, mitikus élményeket, 4D mozit és kisgyermekeknek kialakított játszóteret. A park további részei a Transylvania (Erdély), a Port of New Orleans (New Orleans kikötője) és a London Town (London város) nevet viselik, mindegyik saját tematikával és programokkal.

A nagyszabású Dracula Land élménypark koronája a híres vámpír kastélya lesz, ahol hullámvasút, labirintus, interaktív kiállítás és mesterséges tó is várja a látogatókat. Emellett a katakombákon átvezető nagy sebességű száguldás élménye garantáltan izgalmas kalandot nyújt minden korosztálynak.

Nem csak vámpíroknak

Az élménypark - melyek bármiféle tematikával épüljenek, mindig nagy attrakciónak számítanak - központjában egy nagyméretű aréna áll majd, ahol koncertek, fesztiválok, röplabda- vagy jégkorongmérkőzések, valamint MMA- és e-sport rendezvények is helyet kaphatnak. Az e-sport komplexum a legmodernebb technológiával és nemzetközi színvonalú létesítményekkel várja a versenyzőket és nézőket egyaránt.