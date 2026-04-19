Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Baba Vanga hátborzongató üzenetet küldött: fel vagyunk erre készülve?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 07:30
Baba Vanga már évtizedekkel ezelőtt megjósolta: 2026-ban az emberiség kapcsolatba lép a földönkívüliekkel.

Ismét a figyelem középpontjába került Baba Vanga. Lehet, hogy beigazolódik egy újabb rémisztő jóslat?

Fotó: Forrás: YouTube

A bolgár látnok – akit gyakran a „Balkán Nostradamusaként” emlegetnek – követői szerint már korábban megjövendölte, hogy 2026 novemberében egy hatalmas űrhajó jelenik meg a Föld légkörében, ami egyértelmű bizonyítékot ad a földönkívüli élet létezésére.

Fontos azonban megjegyezni, hogy Baba Vanga nem hagyott hátra írásos feljegyzéseket: jóslatait főként rokonai és követői jegyezték le halála után, ami miatt sokan vitatják azok hitelességét.

 

A hívek szerint Baba Vanga látomása nemcsak kapcsolatfelvételt, hanem komoly veszélyeket is előrevetít: egyes értelmezések szerint az idegen űrhajó megjelenése akár egy globális konfliktus, sőt egy harmadik világháború kirobbanásához is vezethet.

A látnoknak tulajdonított jövőképek még tovább mennek: egyes beszámolók szerint 2130-ra az emberek már földönkívüliek segítségével építenek víz alatti városokat, 2288-ban pedig újabb kapcsolatfelvétel történik, és még az időutazás is lehetővé válik.

Lehet hinni Baba Vangának?

Baba Vanga – polgári nevén Vangélija Pandeva Dimitrova – 1911-ben született, és 12 éves korában, egy tornádó következtében vesztette el látását. Hívei szerint ekkor jelentek meg különleges képességei.

Nevéhez számos, utólag beteljesültnek tartott jóslatot kötnek, például a 2004-es indiai-óceáni cunamit vagy a 2001-es terrortámadásokat. Ugyanakkor számos előrejelzése nem vált valóra. Például nukleáris háborút jósolt 2010 és 2016 közé, illetve azt, hogy Európa 2016-ra elnéptelenedik – szerencsére ezek nem következtek be.

A szkeptikusok szerint jóslatai gyakran homályosak, utólag értelmezhetők és sok esetben tévesek. Ennek ellenére a neve máig él a köztudatban, és minden hasonló hír újraéleszti a körülötte kialakult mítoszt – írja az msn.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
