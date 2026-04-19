Baba Vanga hátborzongató üzenetet küldött: fel vagyunk erre készülve?

Ismét a figyelem középpontjába került Baba Vanga. Lehet, hogy beigazolódik egy újabb rémisztő jóslat?

Baba Vanga jóslatai: többek közt az szerepel bennük, hogy 2026-ban kapcsolatba lépünk a földönkívüliekkel

Fotó: Forrás: YouTube

A bolgár látnok – akit gyakran a „Balkán Nostradamusaként” emlegetnek – követői szerint már korábban megjövendölte, hogy 2026 novemberében egy hatalmas űrhajó jelenik meg a Föld légkörében, ami egyértelmű bizonyítékot ad a földönkívüli élet létezésére.

Fontos azonban megjegyezni, hogy Baba Vanga nem hagyott hátra írásos feljegyzéseket: jóslatait főként rokonai és követői jegyezték le halála után, ami miatt sokan vitatják azok hitelességét.

Baba Vanga hátborzongató jóslatot hagyott hátra

A hívek szerint Baba Vanga látomása nemcsak kapcsolatfelvételt, hanem komoly veszélyeket is előrevetít: egyes értelmezések szerint az idegen űrhajó megjelenése akár egy globális konfliktus, sőt egy harmadik világháború kirobbanásához is vezethet.

A látnoknak tulajdonított jövőképek még tovább mennek: egyes beszámolók szerint 2130-ra az emberek már földönkívüliek segítségével építenek víz alatti városokat, 2288-ban pedig újabb kapcsolatfelvétel történik, és még az időutazás is lehetővé válik.

Lehet hinni Baba Vangának?

Baba Vanga – polgári nevén Vangélija Pandeva Dimitrova – 1911-ben született, és 12 éves korában, egy tornádó következtében vesztette el látását. Hívei szerint ekkor jelentek meg különleges képességei.

Nevéhez számos, utólag beteljesültnek tartott jóslatot kötnek, például a 2004-es indiai-óceáni cunamit vagy a 2001-es terrortámadásokat. Ugyanakkor számos előrejelzése nem vált valóra. Például nukleáris háborút jósolt 2010 és 2016 közé, illetve azt, hogy Európa 2016-ra elnéptelenedik – szerencsére ezek nem következtek be.

A szkeptikusok szerint jóslatai gyakran homályosak, utólag értelmezhetők és sok esetben tévesek. Ennek ellenére a neve máig él a köztudatban, és minden hasonló hír újraéleszti a körülötte kialakult mítoszt – írja az msn.