Kitálalt a „brit Baba Vanga” Meghanrékról: Jön a baba?

Meglepő jóslattal állt elő a sztárok körében ismert médium, akit sokan csak a „brit Baba Vangaként” emlegetnek. Jayne Wallace szerint 2026 különösen mozgalmas év lehet Meghan Markle és Harry herceg számára – és egy váratlan bejelentés is benne van a pakliban.

Mit tartogat Harry és Meghan jövője?

Harry herceg és Meghan Markle jövője a tét

A hírességek jósnőjeként ismert Jayne Wallace – aki korábban olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Kim Kardashian, Kylie Jenner vagy Kate Hudson – ezúttal a sussexi hercegi pár jövőjéről osztotta meg meglátásait. A médium szerint Meghan jelenleg kiegyensúlyozott időszakát éli: érzelmileg, mentálisan és fizikailag is jó állapotban van.

Wallace úgy véli, a házasság stabil, és a pár kapcsolatában erős az összhang. A legmeglepőbb jóslata azonban egy újabb gyermek érkezésére vonatkozik. Elmondása szerint 2026-ban Meghan terhességéről érkezhet bejelentés, sőt a jósnő azt sem zárja ki, hogy végül négygyermekes családdá bővülnek.

A médium ugyanakkor kevésbé optimista Meghan színészi karrierjével kapcsolatban. Véleménye szerint bár a hercegné próbálkozhat a visszatéréssel, nem fogja elérni korábbi sikereit. Wallace úgy látja, Meghan inkább termékekhez, márkákhoz kötődő üzleti irányba mozdulhat el, miközben az anyaság újra központi szerepet kap az életében.

Egy újabb gyermek érkezése valóban meglepné a rajongókat, hiszen Harry herceg korábban nyíltan beszélt arról, hogy legfeljebb két gyermeket szeretne. A herceg még 2019-ben, Jane Goodall aktivistával folytatott beszélgetésében hangsúlyozta: a Föld jövője és az erőforrások kimerülése miatt tudatosan korlátozná a család méretét.

Harry akkor úgy fogalmazott, hogy apává válása után még erősebben érzi a felelősséget a bolygó jövőjéért, és kijelentette: „kettő, maximum”. A jóslat fényében azonban sokan kíváncsian várják, vajon a sussexi pár valóban felülírja-e korábbi terveit 2026-ban, derül ki a Mirror cikkéből.