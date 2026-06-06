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Pikáns téma: hajhúzás és hajtúrás szex közben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 20:15
bizalomhajhúzás szex
A szexuális ráhangolódás egyik legősibb, legőszintébb nonverbális tükre. Az olyan apró, mindennapi mozdulatok, mint a párunk hajába való gyengéd beletúrás vagy az olyan intenzív pillanatok, mint a lepedőcsaták közbeni határozott hajhúzás, mélyen gyökerező pszichológiai üzeneteket hordoznak. Mit mond el a hajhúzás szex közben? Mutatjuk.

A rejtett vágyak, a bizalom és a hatalmi dinamikák kifinomult kifejezőeszközei. Amikor az intimitás csendjében vagy a szenvedély hevében a társunk hajához nyúlunk, akkor fellebben a fátyol a tudatalatti aktuális állapotáról és a vágyaink mélységéről. Ezt jelenti valójában a hajhúzás szex közben.

Ezt jelenti valójában a hajhúzás szex közben
Ezt jelenti valójában a hajhúzás szex közben - Fotó: PeopleImages /   shutterstock

Gyengéd figyelem: a kötődés és a biztonságos fészek

A finom taktilis ingerek, vagyis a bőrfelületünkkel történő ingerfelvétel és az idegrendszer szexuális izgalma között közvetlen, biológiai kapocs van.

– Amikor a mindennapok nyugalmában szinte öntudatlanul beletúrunk a párunk hajába, egy evolúciósan mélyen kódolt rituálét, az úgynevezett szociális kurkászást (grooming) imitáljuk. Ez a mozdulat a legmagasabb szintű bizalomról és az elfogadásról tanúskodik: a fej az egyik legsérülékenyebb testrészünk, így ha hagyjuk, hogy a partnerünk matasson benne, azzal maximális biztonságérzetet fejezünk ki. Ez a fajta lágy hajtúrás és a fejbőr finom stimulálása azonnali oxitocin- (kötődéshormon) és endorfinfröccsöt ad mindkét félnek. Melegséget, gondoskodást és mély érzelmi stabilitást közvetít. Azt üzeni a társunknak: „Veled vagyok, biztonságban vagy, hozzám tartozol”. Mindezt anélkül, hogy egyetlen szót is kiejtenénk a szánkon – mondja dr. Fehér Gabriella pszichológus a Fanny Magazinnak.

Kacér mozdulat: a szexuális feszültségkeltés

A flört és a csábítás fázisában a hajtúrás jellege drasztikusan megváltozik: a mozdulatok céltudatosabbá és játékosabbá válnak.

– Amikor egy beszélgetés közben mintegy mellékesen megérintjük a párunk haját, vagy huncutul beletúrunk a kósza tincseibe, miközben mélyen a szemébe nézünk, az egyértelmű szexuális meghívó. Ez a taktilis inger ilyenkor nem megnyugtatja az idegrendszert, hanem éppen ellenkezőleg: aktiválja a szimpatikus idegrendszert, és megemeli a dopaminszintet, ami a várakozásért és a vágyért felelős. Ez a kacér gesztus áttöri a hétköznapi távolságtartás falát, és finoman jelzi, hogy készen állunk az intimitás egy magasabb, érzékibb szintjére lépni. A haj ebben a kontextusban egyfajta erogén zónává avanzsál, amely a feszültségkeltés és a vágy fokozásának tökéletes eszköze – tájékoztat a szakértő.

A kontroll elengedése: dominancia és megadás - ilyen a hajhúzás szex közben

Amikor az intimitás eléri a hálószobát, és a gyengéd simogatást felváltja a határozott, szenvedélyes hajhúzás, a párkapcsolati pszichológia egy egészen pikáns területére lépünk: a dominancia és a megadás dinamikájához.

A szex közbeni hajhúzás – feltéve, hogy az mindkét fél konszenzusán alapul – a kontroll és a hatalom megosztásáról szól. Aki húzza a hajat, az a pillanatnyi irányítást, a birtoklási vágyat és a nyers, maszkulin vagy feminin erőt fejezi ki, míg aki hagyja, az a teljes bizalmat, a megadást és a kontroll elengedésének gyönyörét éli meg. Lélektani értelemben a hajhúzás által kiváltott enyhe, kontrollált fizikai fájdalom az agyban összekapcsolódik az intenzív szexuális örömmel, mivel mindkét inger ugyanazokat a jutalmazó központokat stimulálja. Ez az aktus segít kiszakadni a túlgondolt hétköznapokból, lecsendesíti a racionális elmét, és átadja a helyet a tiszta, ösztönös megélésnek. A hajhúzás a hálószobában nem az agresszióról, hanem a határok feszegetéséről és a legbensőbb, tabuk nélküli vágyak biztonságos megéléséről mesél – mondja a pszichológus.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu