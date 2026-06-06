Pikáns téma: hajhúzás és hajtúrás szex közben

A rejtett vágyak, a bizalom és a hatalmi dinamikák kifinomult kifejezőeszközei. Amikor az intimitás csendjében vagy a szenvedély hevében a társunk hajához nyúlunk, akkor fellebben a fátyol a tudatalatti aktuális állapotáról és a vágyaink mélységéről. Ezt jelenti valójában a hajhúzás szex közben.

Ezt jelenti valójában a hajhúzás szex közben - Fotó: PeopleImages / shutterstock

Gyengéd figyelem: a kötődés és a biztonságos fészek

A finom taktilis ingerek, vagyis a bőrfelületünkkel történő ingerfelvétel és az idegrendszer szexuális izgalma között közvetlen, biológiai kapocs van.

– Amikor a mindennapok nyugalmában szinte öntudatlanul beletúrunk a párunk hajába, egy evolúciósan mélyen kódolt rituálét, az úgynevezett szociális kurkászást (grooming) imitáljuk. Ez a mozdulat a legmagasabb szintű bizalomról és az elfogadásról tanúskodik: a fej az egyik legsérülékenyebb testrészünk, így ha hagyjuk, hogy a partnerünk matasson benne, azzal maximális biztonságérzetet fejezünk ki. Ez a fajta lágy hajtúrás és a fejbőr finom stimulálása azonnali oxitocin- (kötődéshormon) és endorfinfröccsöt ad mindkét félnek. Melegséget, gondoskodást és mély érzelmi stabilitást közvetít. Azt üzeni a társunknak: „Veled vagyok, biztonságban vagy, hozzám tartozol”. Mindezt anélkül, hogy egyetlen szót is kiejtenénk a szánkon – mondja dr. Fehér Gabriella pszichológus a Fanny Magazinnak.

Kacér mozdulat: a szexuális feszültségkeltés

A flört és a csábítás fázisában a hajtúrás jellege drasztikusan megváltozik: a mozdulatok céltudatosabbá és játékosabbá válnak.

– Amikor egy beszélgetés közben mintegy mellékesen megérintjük a párunk haját, vagy huncutul beletúrunk a kósza tincseibe, miközben mélyen a szemébe nézünk, az egyértelmű szexuális meghívó. Ez a taktilis inger ilyenkor nem megnyugtatja az idegrendszert, hanem éppen ellenkezőleg: aktiválja a szimpatikus idegrendszert, és megemeli a dopaminszintet, ami a várakozásért és a vágyért felelős. Ez a kacér gesztus áttöri a hétköznapi távolságtartás falát, és finoman jelzi, hogy készen állunk az intimitás egy magasabb, érzékibb szintjére lépni. A haj ebben a kontextusban egyfajta erogén zónává avanzsál, amely a feszültségkeltés és a vágy fokozásának tökéletes eszköze – tájékoztat a szakértő.