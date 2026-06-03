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„Segítség, a barátom pornófüggősége szexbabává változtatott”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szex
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 21:15
pornófüggőségtapasztalat
Egy közösségi média-poszt futótűzként terjed az interneten. Egy elkeseredett felhasználó vallomása rávilágít arra, hogyan képes a pornófüggőség teljesen kiégetni az igazi emberi kapcsolatokat és tárgyakká degradálni az embereket.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

A virtuális vallomások korában ritkán látni annyira őszinte és húsbavágó írást, mint amilyet nemrég osztott meg az interneten egy Reddit-felhasználó. Az illető a sorstársait próbálta figyelmeztetni, hogy nem szabad minden áron kompromisszumokat kötni, mert azzal a saját méltóságukat adják fel. A szerző lépésről lépésre bemutatta, hogyan vette át az irányítást az intim élete felett a felnőttfilmek világa. Hogy a volt párja és közte lévő kezdeti lángolástól miképp jutottak el gépies, lélektelen koreográfiákig, amelyek során a nő már csak egy eszköz volt a pornófüggőséggel küzdő férfi fantáziáinak kiszolgálására.

Pornófüggőséget okozó pornó oldalak
 A pornófüggőség képes tönkretenni az emberi kapcsolatokat / Fotó: 123RF

Pornófüggőség tette tönkre egy nő párkapcsolatát

Egy, a Reddit /r/relationships subbreditjén megjelent poszt szerint egy nő párkapcsolata szinte mesébe illően indult, de három év alatt a férfi viselkedése változni kezdett.

„A szex már rég nem az egymásra hangolódásról szólt, hanem egy előre megírt forgatókönyv végrehajtásáról, amely során én csak mellékszereplő voltam” – emlékezett vissza posztjában a hölgy, kifejtve, hogy a volt párja különböző pózokat, ruhaviseleteket és olyan színpadias reakciókat követelt meg tőle, amelyek teljesen idegenek voltak a személyiségétől. Ha nem követte a rendezői utasításokat, a párja szinte azonnal elveszítette az érdeklődését.

„Úgy éreztem magam, mint egy elromlott, lélektelen kellék, egy hús-vér szexbaba, akit csak a szükségletei kielégítésére használ. Ha nem nyögtem pontosan úgy, mint a videókban, egyszerűen hátat fordított. Ha megadtam neki, amit akart, utána azonnal magamra hagyott, mint egy elhasznált tárgyat. Ha viszont nem adtam meg, akkor hallgatással büntetett” – panaszkodott az elkeseredett lány. Amikor egyszer lopva megnézte a férfi böngészési előzményeit, rengeteg extrém pornót talált, amitől azonnal hányingere lett.

Megfagyott a vér az ereimben. Ott álltam a képernyő előtt és megértettem: nem engem szeret, hanem azt a torz, idomított karaktert, amelyet rám akart kényszeríteni. Én csak egy eszköz voltam a pornójához.

A nő végül megértette, hogy ezt a víziókkal szembeni láthatatlan háborút nem nyerheti meg. Nem volt hajlandó tovább biodíszletként asszisztálni egy függő elvárásaihoz: összecsomagolt és kilépett a kapcsolatból.

„Ezt a csatát nem nyerhettem meg. Nem voltam hajlandó feladni az emberi méltóságomat azért, hogy egy függő fantáziáját kiszolgáljam. Összepakoltam és eljöttem” – írta a nő, akinek bejegyzéséért nem győzött hálálkodni a kommentelők többsége, akik mélységesen egyetértettek a döntésével. Többek szerint a volt párja kezelésre szorul.

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