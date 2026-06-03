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Kispadra kerül a kulcsember? Marco Rossi hatalmas meglepetésre készülhet a finnek ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 20:55
Tóth Alexmagyar válogatottSzoboszlai Dominik
Pénteken Finnország ellen mérkőzik a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány a kispadra száműzheti a keret egyik sztárját.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott péntek este Finnországot fogadja a Puskás Arénában, jövő kedden pedig Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban lép pályára a kazah csapat ellen. A nemzeti csapat számára ez az utolsó tét nélküli felkészülési alkalom az őszi Nemzetek Ligája-találkozók előtt, így a szövetségi kapitánynak alaposan mérlegelnie kell, kiknek szavaz bizalmat a kezdőcsapatban.

Marco Rossi magyar válogatottja idén még nem kapott gólt
Marco Rossi magyar válogatottja idén még nem kapott gólt Fotó: Gualter Fatia

A kapusposzton nincs különösebb bizonytalanság, mivel a szövetségi kapitány korábban egyértelművé tette, hogy Tóth Balázs számít az első számú hálóőrnek, a fiatal Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron egyelőre nem jelentenek valós kihívást számára. A védelem összeállítása sem tartogat sok kérdőjelet: a márciusi mérkőzéseken a Bolla-Dárdai-Orbán-Kerkez négyes hibátlanul, kapott gól nélkül zárt, legfeljebb az ETO-ban remeklő Csinger Márk kaphat lehetőséget.

Marco Rossi kirakja az egyik legnagyobb sztárt?

Bezzeg a középpályán már nem ennyire letisztult a képlet, hiszen 

a világ legerősebb bajnokságának számító Premier League-ben futballozó Tóth Alex helye nagyon bizonytalan a kezdőben.

Rossi a kerethirdetésen utalt rá, hogy az exfradistának nincs bérelt helye a csapatban, így várhatóan most jött el az ideje, hogy másokat is kipróbáljon a posztján. Szerencsére bőven akadnak ígéretes jelöltek helyére, az első összetartásán részt vevő Tóth Rajmund (ETO) és Szendrei Norbert (ZTE) is  lehetőséget kaphat, ám nagyobb az esély rá, hogy a márciusban debütáló Szűcs Tamásra esik Rossi választása. Rajta kívül a mögöttünk lévő NB I-es idény legjobb játékosának választott Vitális Milán, illetve a német légiós Schäfer András egészítik ki a középpályát.

Elől Varga Barnabás – aki legutóbb nem volt kerettag – visszaszerezheti helyét a csatárposzton Lukács Dánieltől. A bal szélen legutóbb kissé szokatlan megoldásként Szoboszlai Dominik szerepelt, aki ott jóval szabadabb szerepkörben mozgott, kevesebbet vállalt a védekezésből. A jobb oldalon Sallai Roland továbbra is stabil kezdő, de ezen a poszton sok az életképes alternatíva. Mivel felkészülési mérkőzésekről van szó, várhatóan a fiatalabb játékosok is több lehetőséget kapnak, így jobboldalt Redzic Damir szerepeltetése valószínűbb.

Így nézhet ki a magyar válogatott kezdőcsapata a finnek ellen:

Tóth B. – Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez – Vitális, Schäfer András – Redzic, Szűcs T., Szoboszlai – Varga.

 

 

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