Vonat és teherautó rohant egymásba Székelyudvarhelyen

A szerda délutáni órákban nagy riadalmat keltett egy vasúti baleset Székelyudvarhelyen. Egy vasúti átjáróban teherszállító jármű és a Regio 3545-ös személyvonat ütközött össze, a szerencsétlenség azonban szerencsés kimenetelű volt: senki sem sérült meg.
A riasztást követően a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol azonnal biztosították a területet. Az egységek megtették a szükséges tűzvédelmi intézkedéseket is, hogy kizárják a további veszélyek kialakulásának lehetőségét. A hatóságok megerősítették, hogy az anyagi kárral járó ütközés során sem a vonaton tartózkodók, sem a teherautó sofőrje nem szenvedett személyi sérülést – közölte a Maszol.
A baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését a rendőrség vizsgálja.
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