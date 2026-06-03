Vonat és teherautó rohant egymásba Székelyudvarhelyen

A szerda délutáni órákban nagy riadalmat keltett egy vasúti baleset Székelyudvarhelyen. Egy vasúti átjáróban teherszállító jármű és a Regio 3545-ös személyvonat ütközött össze, a szerencsétlenség azonban szerencsés kimenetelű volt: senki sem sérült meg.

A balesetben senki sem sérült meg. Fotó: unsplash.com

A riasztást követően a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol azonnal biztosították a területet. Az egységek megtették a szükséges tűzvédelmi intézkedéseket is, hogy kizárják a további veszélyek kialakulásának lehetőségét. A hatóságok megerősítették, hogy az anyagi kárral járó ütközés során sem a vonaton tartózkodók, sem a teherautó sofőrje nem szenvedett személyi sérülést – közölte a Maszol.

A baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését a rendőrség vizsgálja.