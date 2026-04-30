Ki volt az ágy alatti szörny? Íme 3 lény, amely elől gyerekként nem volt menekvés

Generációkon át riogatták a szülők a gyerekeket rémtörténetekkel, hogy fogadjanak szót.

A legismertebb rémek az ágy alatti szörny, a Mumus és a Zsákos ember voltak.

A képzelet szüleményei voltak, mégis nagy hatásuk volt. Csak akkor vetették be őket, ha a kicsik rendetlenek, szemtelenek voltak, vagy ha nem akartak időben aludni.

Nemcsak külföldön, hazánkban is akadnak olyan riasztó sztorik, amelyektől bármelyik gyerek riadtan bújik a takaró alá. A misztikus rémtörténetek közül ki ne emlékezne a sarokban megbúvó, láthatatlan lényre, vagy az ágy alatti szörnyre, amely éjszakánként elrabolja a gyerekeket, ha elkószálnak. Utánajártunk a magyar folklór három leggonoszabb alakjának, amelytől generációk rettegtek.

Az ágy alatti szörny csak egy volt a sok közül, amivel rendre parancsolták a kicsiket esténként Illusztráció: kckate16 / shutterstock

Az ágy alatti szörny mindig lesben volt

Ma már vicces belegondolni, hogy gyerekkorunkban nem mertünk benézni az ágy alá esténként, mert attól féltünk, valami megbújik ott. Úgy hittük, egy hosszú, karmos kezű rém izzó szemekkel lesi az ágy alól, mikor akarunk kiszökni, hogy aztán behúzzon a sötét mélybe, ha kikelünk a paplan alól. Sokakat legalábbis ezzel riogattak a szüleik, ráerősítve a gyermeki fantáziára. A céljuk az volt, hogy megakadályozzák, hogy alvás helyett össze-vissza császkáljunk a szobánkban vagy a lakásban, ezenkívül akkor is emlékeztettek a szörnyre, ha nem akartunk aludni, rendetlen volt a szobánk, vagy kilógott a lábunk a takaró alól.

Mi a szörny eredete?

Az ágy alatti szörny mítosza részben régi hiedelmekből, részben a gyerekek pszichéjének müködése következtében alakult ki. Bizonyos kultúrákban hittek abban, hogy sötétben élő lények vannak a házban, különösen olyan helyeken, ahova nem látni be egyszerűen, például az ágy alatt. A modern korban már inkább a gyerekek élénk fantáziájának tulajdonítják a rémalakot, a sötétet és az ismeretlen tereket ugyanis a gyermeki agy veszélyforrásnak érzékeli, az arra vonatkozó hiányzó információkat pedig, mint hogy mi lehet a sötétben, képzelgéssel tölti ki, így születik meg a gyerekek képzeletében az ágy alatti szörny képe. A szülők pedig sok esetben felhasználják ezt a gyerekek megzabolázására.