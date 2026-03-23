Megtalálták a kísértetlégiót? Kétezer éves katonák bukkantak fel a pincéből

A brit szigeteken zajló építkezések vagy egyszerű pincefelújítások során az emberek időről időre azzal a ténnyel szembesülnek, hogy jelenlegi életterük alatt egy másik, kétezer éves világ maradványai nyugszanak. Ez a fizikai közelség teremti meg az alapot azokhoz a különös jelenségekhez, amelyekről a szemtanúk rendszeresen beszámolnak: a kísértetek felbukkanása ugyanis szorosan kötődik a római mérnöki munka alkotásaihoz, az utakhoz és erődökhöz.

Furcsa kísértetek a Római Birodalom idejéből: a fegyelmezetten menetelő szellem legiók nem lépnek kapcsolatba az élőkkel.

Térdig a földben : a yorki szellemek nem a jelenlegi padlószinten, hanem a mélyebben fekvő római úton menetelnek.

: a yorki szellemek nem a jelenlegi padlószinten, hanem a mélyebben fekvő római úton menetelnek. Hiteles részletek: egy vízvezeték-szerelő olyan fegyverzetet írt le, amit a történészek csak évtizedekkel később igazoltak.

egy vízvezeték-szerelő olyan fegyverzetet írt le, amit a történészek csak évtizedekkel később igazoltak. Néma ismétlés: ezek az alakok soha nem lépnek kapcsolatba az élőkkel, csak végzik a több ezer éves rutinjukat.

Valódi római katonák vagy csak rejtélyes kísértetek?

Ismerd meg a római legionárius kísértetek történetét.

Harry Martindale és a föld alatti út esete

A leghíresebb és egyben legjobban dokumentált eset 1953-ban történt York városában, az egykori Eboracumban. Harry Martindale, egy fiatal vízvezeték-szerelő a Treasurer’s House pincéjében dolgozott, amikor különös, ritmikus fémes zajra lett figyelmes. A falból hirtelen egy római katona lépett elő, akit egy egész menetoszlop követett. Martindale megfigyelése azért vált a parapszichológia és a helytörténet kulcsfontosságú elemévé, mert olyan részleteket írt le, amelyek ellentmondtak a korabeli közvélekedésnek.

A szerelő azt vette észre, hogy a katonák térdtől lefelé nem látszódnak, mintha a puszta földben gázolnának. Emellett a felszerelésük is szokatlan volt: kerek pajzsokat vittek a jól ismert téglalap alakúak helyett, és a sisakjuk sem hasonlított a filmekből ismert jellegzetes darabokra. Évtizedekkel később, a pince alatti ásatások során a régészek egy római utat találtak, amely pontosan abban a mélységben húzódott, ahol a katonák lába „eltűnt”.