Anya, szörny van az ágy alatt!

Szülőként biztosan megvolt már a jelenet, amikor egy teljesen átlagos fürdés egyik másodpercről a másikra horrorfilmmé válik. A víz lefolyik, a dugó szív egyet, a gyerek pedig sikítva ugrik ki a kádból, mert „anya, ott lakik a lefolyó manó!” És te ott állsz törölközővel a kezedben, próbálod eldönteni, hogy most nevess, magyarázz, vagy tegyél úgy, mintha te is látnád. A gyermeki félelmek világa pontosan ilyen: teljesen irracionálisnak tűnik – nekünk. A gyereknek viszont nagyon is valóságos.

Komoly félelmek furcsa köntösben

A zsákosember, a lefolyómanó, a szörnyek az ágy alatt nem újkeletű figurák. Generációk óta velünk vannak, csak mindig más formában. Ami közös bennük: mind olyasmi, amit a gyerek nem lát, nem ért, nem tud kontrollálni.

A gyermekkori félelmek gyakran akkor jelennek meg, amikor a gyerek fantáziája gyorsabban fejlődik, mint a valóságérzékelése. Már képes elképzelni dolgokat, de még nem tudja őket logikusan helyre tenni. Így lesz a sötét sarokból szörny, a zajból fenyegetés, a lefolyóból élőlény.

És bármennyire szeretnénk is, a „nincs ott semmi” mondat ilyenkor ritkán segít. Ezzel csak lekicsinyítjük, bagatellizáljuk az érzéseit, amit ő abban a percben a lehető legkomolyabban él meg. Szülőként pedig nekünk fontos lenne, hogy az adott félelem eltüntetése helyett értelmezzük és segítsünk átvészelni a gyerkőcnek ezeket a pillanatokat.

Szörnyek az ágy alatt – éjszaka a múzeumban gyerekszoba

Ha van klasszikus gyermeki félelem, akkor ez az. A szörnyek az ágy alatt tipikusan akkor aktiválódnak, amikor minden elcsendesedik. Nincs már játék, nincs zaj, nincs figyelemelterelés – csak a gondolatok. A gyerek pedig lefekszik, aludni készül és ilyenkor hirtelen túl nagy lesz a tér, túl sötét a szoba, az agya pihenés előtti fázisban van, nincs egyéb inger, ezért túl sok minden fér bele a képzeletébe.

Ezek a félelmek sosem a „rossz nevelés” jelei, és azt sem jelentik, hogy a gyerekünk túl érzékeny. Sokkal inkább azt mutatják, hogy a kisember éppen tanulja feldolgozni az érzéseit. A félelem ebben az életkorban nem ellenség, hanem egy fejlődési állomás.