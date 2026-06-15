Szívszorító! A túlvilágról is rászorulókon segít Tompos Kátya: „Most megint erre járt, intézkedett, hogy újra jövőt ajándékozzon valakinek”

A gyönyörű színésznő hosszan és méltósággal küzdött a gyilkos kórral, ám mire remény csillant a gyógyulásra, túl késő volt. De az a pénz, ami Tompos Kátya kezelésére összegyűlt, nem ment kárba, ugyanis jótékonysági célt szolgál.

Tompos Kátya sírját mai napig virágok borítják

(Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Így segít halála után is Tompos Kátya

2024 május elején derült ki, hogy a Jászai Mari-díjas színésznő súlyos betegséggel küzd

A színész szakma összefogott, gyűjtésbe kezdtek egy utolsó kezelés lehetőségére

A pénz összegyűlt, de Tompos Kátya már nem érhette meg, május 31-én elhunyt

A Tompos Kátya Alapítvány a befolyt pénzt azóta is a színésznő akarata szerint rászorulókra fordítja.

Tompos Kátya halála előtt fontos dolgot tervezett

Bár már ő maga nem tudta megvalósítani nagy álmát, de a nevében létrehozott alapítvány a halála után is azon van, hogy segítsen. Tompos Kátya betegsége gyógyíthatatlan volt, de az egész színészvilág összefogott és gyűjtésbe kezdtek, hogy megszerezzék a pénzt a drága kezelésre, ami végül sikerült is, de sajnos már túl késő volt, 2024. május 31-én örökre elaludt. Lesújtó halála után a Tompos Kátya Alapítvány elhatározta, hogy megvalósítja a színésznő utolsó nagy álmát: segítse a mellhártya rosszindulatú betegségben szenvedő betegeket, daganattal küzdő, munkavégzésben korlátozott, vagy munkaképtelen színészeket. Az alapítvány nagyon jó híreket osztott meg Facebook-oldalán, Kátya megint segített.

„Amint azt sokan tudjátok, Kátya alapítványa azon dolgozik, hogy Kátya sose a múlt időt jelentse, hanem a jövőt. Jövőt azoknak a betegeknek, akiket Kátya az alapítványon keresztül költséges gyógykezeléshez segít hozzáférni, vagy azoknak a beteg színművészeknek, akiket jövedelmüket pótolva átsegít a legnehezebb időszakokon” – olvasható a posztban.