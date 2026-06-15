Szívszorító! A túlvilágról is rászorulókon segít Tompos Kátya: „Most megint erre járt, intézkedett, hogy újra jövőt ajándékozzon valakinek”

A gyönyörű színésznő hosszan és méltósággal küzdött a gyilkos kórral, ám mire remény csillant a gyógyulásra, túl késő volt. De az a pénz, ami Tompos Kátya kezelésére összegyűlt, nem ment kárba, ugyanis jótékonysági célt szolgál.
Bár már ő maga nem tudta megvalósítani nagy álmát, de a nevében létrehozott alapítvány a halála után is azon van, hogy segítsen. Tompos Kátya betegsége gyógyíthatatlan volt, de az egész színészvilág összefogott és gyűjtésbe kezdtek, hogy megszerezzék a pénzt a drága kezelésre, ami végül sikerült is, de sajnos már túl késő volt, 2024. május 31-én örökre elaludt. Lesújtó halála után a Tompos Kátya Alapítvány elhatározta, hogy megvalósítja a színésznő utolsó nagy álmát: segítse a mellhártya rosszindulatú betegségben szenvedő betegeket, daganattal küzdő, munkavégzésben korlátozott, vagy munkaképtelen színészeket. Az alapítvány nagyon jó híreket osztott meg Facebook-oldalán, Kátya megint segített.
„Amint azt sokan tudjátok, Kátya alapítványa azon dolgozik, hogy Kátya sose a múlt időt jelentse, hanem a jövőt. Jövőt azoknak a betegeknek, akiket Kátya az alapítványon keresztül költséges gyógykezeléshez segít hozzáférni, vagy azoknak a beteg színművészeknek, akiket jövedelmüket pótolva átsegít a legnehezebb időszakokon” – olvasható a posztban.
A Kátya számára rendezett összefogás bevételéből Kátya ugyan nem részesülhetett már, de az Alapítvány rendezvényeiből és a közel egy tucat támogatónk adományaiból rendelkezésünkre álló források Kátya akarata szerinti felhasználásával, elsőként egy hazánkban nem kezelhető daganatos betegségben szenvedő fiatal édasanya külföldi gyógykezelésének költségeihez tudtunk hozzájárulni. 2025 május óta aztán két, segítségért hozzánk forduló színművész számára tudtunk elkezdeni folyamatos havi jövedelemkiegészítést biztosítani, mielőbbi felépüléséig.De minderre csak Kátyával együtt voltunk képesek, és minden alkalommal, amikor sikerült, tudtuk, itt járt közöttünk. Most pedig megint erre járt, intézkedett, hogy újra jövőt ajándékozzon valakinek. Idén május elseje óta ugyanis Kátya alapítványa egy újabb, betegsége miatt jövedelem nélkül maradt színművész folyamatos, havi támogatását kezdte meg. Szívből köszönjük minden támogatónknak, hogy lehetővé teszitek, hogy továbbra is magunk között tudhassuk Kátyát!
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