57 év után kiderült az igazság: így tűntek el a NASA felvételei a holdra szállásról

Az Apollo 11 holdra szállásának eredeti, kiváló minőségű közvetítését tartalmazó szalagok törlődtek, miután a NASA egy jelöletlen tárolóhelyre rakta őket. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy miért töröltek egy ilyen fontos felvételt?
Bár a történelmi 1969-es küldetés más felvételei fennmaradtak, a tény, miszerint legalább néhány holdra szállásról készült videó eltűnt, vad összeesküvés-elméleteket szült, miszerint a NASA eltitkolta, amit az űrhajósok láttak, vagy akár azt is, hogy az egész küldetés hamis volt.
Most Tim Dodd, a YouTube-on Everyday Astronaut néven ismert tartalomgyártó felfedte az igazságot ezekkel a törölt szalagokkal kapcsolatban. Állítása szerint ezek az elveszett felvételek, valójában csak biztonsági másolatok voltak, amelyek a nyers űrből érkező közvetítést tartalmazták.
Dodd elmagyarázta, hogy a másolatokat az űrügynökség kevésbé tartotta fontosnak, mivel az összes lényeges adatot, videót és rádiójelet sikeresen továbbították Houstonba, és élőben sugározták a tévében. Végül a történelmi küldetésről készült másolatokra, az 1970-es és 1980-as években fellépő filmtekercs hiány miatt, más anyagokat rögzítettek.
Mindezek ellenére a NASA még mindig több ezer órányi adattal rendelkezik, amelyek bizonyítják az első holdra szállás tényleges megtörténtét, beleértve a telemetriai adatok, hang- és videófelvételek alacsonyabb minőségű változatait.
Dodd azt is elárulta, hogy pontosan mi történt a törölt felvételekkel, onnantól kezdve, hogy a jel, hogyan érkezett vissza a Földre a legénységtől.
A Holdról érkező élő közvetítést először vevőállomásokra küldték, majd két adásra osztották. Az egyik a houstoni irányítóközpontba került valós idejű megfigyelésre, ahol az űrhajó állapotával kapcsolatos összes telemetriai adatot, hang- és videófelvételt rögzítették.
Az irányítóközpontban készült videót szabványos NTSC TV-formátumra konvertálták a képcső módszerrel, ami azt jelenti, hogy az űrügynökség egy kamerával felvett egy monitort, hogy az felhasználható legyen a tévéadásokban. Végül ezt az alacsonyabb minőségű verziót látta a nyilvánosság 1969-ben.
A másik adatfolyam a nyers biztonsági mentést tartalmazta, közvetlenül mágnesszalagokra rögzítve. A NASA a szalagokat biztonsági mentésnek tekintette arra az esetre, ha az Apollo 11 és Houston közötti összeköttetés meghibásodna.
Végül Dodd félretájékoztatásnak nevezte azokat a teóriákat, miszerint az űrügynökség szándékosan törölte volna a felvételeket. Azonban elismerte, hogy a szkeptikusoknak egy erős érvük van, amellyel cáfolni tudják a holdra szállások valódiságát, ez pedig a küldetések 1972-es leállításának rejtélye - írta a a Daily Mail.
