Vérvörössé vált a tenger: apokaliptikus félelmek terjednek, visszatértek Isten csapásai?

A bibliai Galileai-tenger rejtélyes módon élénkvörössé változott, sokakat megrémítve és baljós előjelekről suttognak. Szemtanúk a parton döbbenten figyelték, ahogy vérszínű hullámok csapnak ki a tó vizéből, egyesek pedig a Biblia tíz egyiptomi csapásához hasonlították a látványt, amikor Mózes Isten parancsára vérré változtatta a Nílus vizét.

Újra bekövetkeznek Isten csapásai?

Fotó: Pixabay

A közösségi médiában pillanatok alatt elterjedt az apokalipszisre utaló találgatás, de a tudósok szerint a magyarázat földhözragadtabb. Izrael környezetvédelmi minisztériuma megerősítette: a színváltozást egy zöld algavirágzás okozta, amely intenzív napfény hatására természetes pigmentet termel, ez adja a vörös árnyalatot.

A hatóságok szerint az alga ártalmatlan, a vízben biztonságosan lehet fürdeni. A Kinneret Kutatólaboratórium vizsgálatai kimutatták, hogy a jelenséget a Botryococcus braunii nevű mikroalga okozta, amely édes- és sós vizű élőhelyeken is előfordul. Ez a faj nagy mennyiségű szénhidrogént termel, amelyek hasonlóak a nyers kőolajhoz, és bioüzemanyagként hasznosíthatók.

Bár a tudományos magyarázat egyértelmű, a vörös víz mély szimbolikus jelentéssel bír a keresztény és zsidó közösségek számára, hiszen a Galileai-tenger Jézus számos csodájának helyszíne volt – itt járt a vízen, itt történt a csodálatos halfogás, valamint az ötezer ember megvendégelése.