Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Emőd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vérvörössé vált a tenger: apokaliptikus félelmek terjednek, visszatértek Isten csapásai?

izraeli
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 19:00
IstenVörös tenger
Hihetetlen dolog történt Izraelben.

A bibliai Galileai-tenger rejtélyes módon élénkvörössé változott, sokakat megrémítve és baljós előjelekről suttognak. Szemtanúk a parton döbbenten figyelték, ahogy vérszínű hullámok csapnak ki a tó vizéből, egyesek pedig a Biblia tíz egyiptomi csapásához hasonlították a látványt, amikor Mózes Isten parancsára vérré változtatta a Nílus vizét.

Isten
Újra bekövetkeznek Isten csapásai?
Fotó: Pixabay

A közösségi médiában pillanatok alatt elterjedt az apokalipszisre utaló találgatás, de a tudósok szerint a magyarázat földhözragadtabb. Izrael környezetvédelmi minisztériuma megerősítette: a színváltozást egy zöld algavirágzás okozta, amely intenzív napfény hatására természetes pigmentet termel, ez adja a vörös árnyalatot. 

A hatóságok szerint az alga ártalmatlan, a vízben biztonságosan lehet fürdeni. A Kinneret Kutatólaboratórium vizsgálatai kimutatták, hogy a jelenséget a Botryococcus braunii nevű mikroalga okozta, amely édes- és sós vizű élőhelyeken is előfordul. Ez a faj nagy mennyiségű szénhidrogént termel, amelyek hasonlóak a nyers kőolajhoz, és bioüzemanyagként hasznosíthatók. 

Bár a tudományos magyarázat egyértelmű, a vörös víz mély szimbolikus jelentéssel bír a keresztény és zsidó közösségek számára, hiszen a Galileai-tenger Jézus számos csodájának helyszíne volt – itt járt a vízen, itt történt a csodálatos halfogás, valamint az ötezer ember megvendégelése. 

A hasonló jelenségek nem példa nélküliek: 2021-ben a Holt-tenger közelében, a bibliai Moáb régióban egy tó vize vált vérvörössé, ami szintén bibliai párhuzamokat idézett. A Szentírás szerint Isten tíz csapást mért Egyiptomra, hogy a fáraót rávegye az izraeliták szabadon bocsátására, és az első csapás a Nílus vérré változtatása volt. A mostani vörös árnyalat tehát egyszerre természeti jelenség és szimbolikus üzenet, amely sokakban felidézi a Biblia legdrámaibb történeteit, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu