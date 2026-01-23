Ez már nem lehet véletlen: ismét UFO bukkant fel a kráter felett

Egy mexikói vulkánt figyelő webkamerának sikerült megörökítenie azt a pillanatot, ahogy egy hatalmas, csészealj alakú, világító objektum haladt át az égbolton, miközben egy kisebb anomália is elsuhant alatta, az ellenkező irányba. A különös UFO-észlelés a napokban, vasárnap este bontakozott ki a fortyogó Popocatépetl vulkán élő közvetítésében, amely Mexikó egyik legaktívabb vulkánja, emiatt folyamatosan nyomon követik a tevékenységeit. Ez pedig már nem az első alkalom, hogy szokatlan jelenségeket észleltek a környéken, így sokan úgy vélik, ez újabb bizonyíték jelent arra, hogy a vulkán egy idegen bázis lehet.

Ismét egy feltételezett UFO bukkant fel a kráter felett / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Ismét UFO bukkant fel a vulkán felett - újabb bizonyíték lehet az idegen bázisra?

A nem éppen mindennapi észlelés során egy fényesen világító, repülő csészealjra emlékeztető objektum haladt át az égen jobbról balra, a vulkán teteje felett. Ezzel egyidejűleg egy rúdszerű tárgy is felbukkant a feltételezett UFO alatt, amely látszólag azonos sebességgel mozgott az ellenkező irányba, míg végül mindkét anomáliának nyoma veszett az élő közvetítésből.

A figyelemre méltó jelenetsort egy mexikói közösségi média fiók osztotta meg az interneten, amely nyilvános webkamerákat követ figyelemmel. A Popocatépetlnél történt észlelés a legújabb a különös események hosszú sorában, amelyek során különféle formájú és méretű ismeretlen tárgyakat láttak repkedni a vulkán felett, körülötte, sőt, akár kiszállni vagy távozni is a helyszínről, ami olyan elméleteket indított el, miszerint a helyszín egy titkos idegen bázis lehet. Az elmélet hívei ezután a legfrissebb észlelést után arra a következtetésre jutottak, ez újabb bizonyítékot lehet a földönkívüliek jelenlétére. A szkeptikusabb szemlélők ellenben azzal érveltek, a nagyobb UFO feltehetően csak egy repülőgép vagy drón, a kisebb tárgy pedig ennek a tükörképe – írja a Coast to Coast.

Te mit gondolsz?