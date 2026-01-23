Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Ez már nem lehet véletlen: ismét UFO bukkant fel a kráter felett

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 20:30
Ez már nem az első alkalom volt. Egy webkamerának sikerült megörökítenie azt, ahogy egy feltételezett UFO átszeli az égboltot a vulkán felett, ami sokak szerint újabb bizonyítékot jelent az idegen bázis jelenlétére.
Egy mexikói vulkánt figyelő webkamerának sikerült megörökítenie azt a pillanatot, ahogy egy hatalmas, csészealj alakú, világító objektum haladt át az égbolton, miközben egy kisebb anomália is elsuhant alatta, az ellenkező irányba. A különös UFO-észlelés a napokban, vasárnap este bontakozott ki a fortyogó Popocatépetl vulkán élő közvetítésében, amely Mexikó egyik legaktívabb vulkánja, emiatt folyamatosan nyomon követik a tevékenységeit. Ez pedig már nem az első alkalom, hogy szokatlan jelenségeket észleltek a környéken, így sokan úgy vélik, ez újabb bizonyíték jelent arra, hogy a vulkán egy idegen bázis lehet.

Ufo,,Alien,And,Camcorder,On,A,Camera,Display,To,Record
Ismét egy feltételezett UFO bukkant fel a kráter felett / Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Ismét UFO bukkant fel a vulkán felett - újabb bizonyíték lehet az idegen bázisra?

A nem éppen mindennapi észlelés során egy fényesen világító, repülő csészealjra emlékeztető objektum haladt át az égen jobbról balra, a vulkán teteje felett. Ezzel egyidejűleg egy rúdszerű tárgy is felbukkant a feltételezett UFO alatt, amely látszólag azonos sebességgel mozgott az ellenkező irányba, míg végül mindkét anomáliának nyoma veszett az élő közvetítésből. 

A figyelemre méltó jelenetsort egy mexikói közösségi média fiók osztotta meg az interneten, amely nyilvános webkamerákat követ figyelemmel. A Popocatépetlnél történt észlelés a legújabb a különös események hosszú sorában, amelyek során különféle formájú és méretű ismeretlen tárgyakat láttak repkedni a vulkán felett, körülötte, sőt, akár kiszállni vagy távozni is a helyszínről, ami olyan elméleteket indított el, miszerint a helyszín egy titkos idegen bázis lehet. Az elmélet hívei ezután a legfrissebb észlelést után arra a következtetésre jutottak, ez újabb bizonyítékot lehet a földönkívüliek jelenlétére. A szkeptikusabb szemlélők ellenben azzal érveltek, a nagyobb UFO feltehetően csak egy repülőgép vagy drón, a kisebb tárgy pedig ennek a tükörképe – írja a Coast to Coast.

Te mit gondolsz?

Korábban még október 30-án, csütörtökön rögzítették azt a Puebla és Morelos államok határán fekvő Popocatépetl megfigyelő rendszerei, ahogy egy fénylő, azonosítatlan repülő tárgy lebeg a kráter felett, mielőtt hihetetlen sebességgel eltűnne. Az UFO-hívők képzeletét ekkor is nagyon megmozgatta a lenyűgöző jelenség, mialatt igyekeztek megfejteni, pontosan mit sikerült rögzítenie a kamerának.

 

