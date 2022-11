Döbbenetes képsorok: Élő adásban tűnt fel egy hatalmas UFO – videó

Újabb megdöbbentő jelenségre lett figyelmes a népszerű ufószakértő blogger, Scott C. Waring. A férfi rendszeresen vizsgálja például a marsjárók felvételeit, vagy akár az olvasói által beküldött anyagokat is. A szakember ezúttal a Mexikóban található Popocatépetl vulkán élő kamerás felvételének képkockáin látott meg valami szokatlant.

– Már 15 évvel ezelőtt is megmondtam, és senki sem vette komolyan, hogy az élő kamerák az ufókutatók egyik legfőbb eszköztára. Most ezt be is tudom bizonyítani.

Nézzétek! Egy vastag korong látható a képernyő jobb oldalán, amint egy ideig lebeg, majd kilövi magát balra.

– Meggyőződésem, hogy a felvételen látható vulkán alatt 5 kilométer mélyen egy 5-10 ezer földönkívüli által épített és most is lakott bázis található. Ez a videó most bebizonyította, hogy igazam volt – írja blogbejegyzésében Waring, aki a tárgyalt felvételt is mellékelte.