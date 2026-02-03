Bizonyíték az idegen életre? Kitálalt a szakértő a rejtélyes égitestről

Újabb különleges hír látott napvilágot az azonosítatlan csillagközi objektumról, a 3I/ATLAS-ról, amelyről Avi Loeb a Harvard asztrofizikusa egyenesen azt állítja, hogy földönkívüli űrhajó lehet, vagy valami, ami űrlényekhez köthető. Most azért tett bírálatot, mert szerinte az emberiség elszalasztott egy esélyt annak felismerésére, hogy utazik-e élet a 3I/ATLAS-on. Ez ugyanis véleménye szerint megvizsgálható lett volna, amikor az objektum, melyről a NASA úgy véli, hogy üstökös, a Földhöz legközelebbi pontján volt 2025. december 19-én.
Az intersztelláris látogató Loeb állítása szerint tehát egy lehetséges idegen űrhajó volt, ami azért járt közel bolygókhoz, hogy minél többet megtudjon a Földről. Ezt pedig azok után közölte, hogy úgy véli, még ha esetleg aszteroidáról is van szó, akkor is lehetett rajta élet.
Minden tudásunk szerint akár mindannyian marslakók is lehetnénk
- kezdte, majd így folytatta:
A történelem során az emberek a túlélés érdekében gyermeket vállaltak, ugyanakkor arra is törekedtek, hogy olyan emlékműveket építsenek, mint a piramisok, hogy nyomot hagyjanak a történelemben. A korai Mars és a Föld közötti kőzetcsere az élet átviteléhez vezethetett szomszédos bolygók között
- magyarázta hozzátéve, bolygónk és a közeli Mars korai kialakulása következtében a Vörös Bolygó akár segíthette is a Földet az élet kialakulásának kezdetén.
Ezt követően tért rá a Föld lassú reakciójának bírálatára mondván egy hamarabbi űrkutatással akár többet is meglehetett volna tudni a 3I/ATLAS-ról és annak lehetséges küldetéséről. Mint fogalmazott, egy ilyen program finanszírozására szánt költségvetés nem lenne kidobott pénz, ellenben az olyan épületekkel, mint a New York-i új World Trade Center.
Későn érkeztünk a kozmikus színpadra, és más űrvállalkozók hamarabb kezdhették meg ambícióikat
- zárta sorait a Dailystar írása szerint.
