Megszólalt a NASA-dolgozó: a földönkívüliek léteznek, de...

Léteznek földönkívüliek, csak még nem jártak a Földön - állítja egy NASA-veterán. Dr. Gentry Lee 1968 óta dolgozik az amerikai űrügynökségnél, amikor először bekapcsolódott a Viking marsi küldetésébe. Azóta több mint fél évszázadot töltött távoli bolygókra leszálló szondák tervezésével, de azt állítja, hogy a Földet még nem látogatták meg másvilági lények.

Egyre nagyobb vita övezi a földönkívüliek létezését (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock AI Generator

Léteznek földönkívüliek, de bolygónkon még nem jártak

Ma semmilyen bizonyíték sem létezik, ami azt bizonyítaná, hogy valaha is földönkívüli vagy idegen űrhajó szállt volna le a Föld bolygóra. Ha másképp hiszed, félrevezetnek

- mondta az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (AAAS) phoenixi konferenciáján.

A szakértő szerint minden feltételezett UFO-észlelés vagy földönkívülivel való találkozás esetére valószínűleg van egy egyszerűbb magyarázat. Azonban, ami a távoli bolygókat illeti, az életnek valahol ott kell lennie.

Valamilyen életet fogunk találni valahol máshol. Az esélyek elsöprőek

- tette hozzá Lee.

Rengeteg idegen életre alkalmas bolygó lehet az űrben

A tudósok általában úgy vélik, hogy az idegen élet legjobb jelöltjei a galaxis más részein található távoli csillagok körül keringő Föld-szerű világok. Egy ilyen jelölt a Föld méretű TRAPPIST-1e is, amely mindössze 40 fényévnyire található a Földtől, és még a biztonságosan lakható zónában van csillagától.

Egy másik ígéretes jelölt a K2-18b, amely egyes tanulmányok szerint élettel teli lehet. A Földtől 124 fényévnyire, az Oroszlán csillagképben található bolygó egy óriási világ, amelyet teljes egészében óceánok borítanak, így a tudósok Hycean világnak nevezik.

Azonban közelebb is lehetnek megfelelő jelöltek, ugyanis még a saját Naprendszerünkben is, a Szaturnusz Enceladus és Titan holdjain is kiváló feltételek lehetnek az élet kialakulásához és virágzásához.

Dr. Lee kiemelte, hogy az űrkutatóknak fel kell készülniük arra is, hogy olyan idegen életformákat fognak találni, amelyek nagyon különböznek a Földön található élettől. Állítása szerint a bolygónkon minden élet a DNS-re támaszkodik a szaporodáshoz, azonban ez az űrben teljesen másképp lehet.

Ha földönkívüli biológusok jönnének a Földre, és visszatérnének, és a következőket jelentenék: "Nem egy borzasztóan érdekes bolygó. Minden élet ugyanolyan. Mindegyik ugyanúgy szaporodik, ugyanazt a fő molekulát használva"

- magyarázta.