Rejtélyes módon eltűnt több millió fájl az UFO-aktákból

Egy hatalmas, titkosítás alól feloldott UFO-fájlokból álló digitális könyvtár rejtélyes módon törlődött mindössze egy nappal azután, hogy Donald Trump elrendelte a földönkívüli titkok nyilvánosságra hozatalát.

Rejtélyes módon törlődött több millió UFO-fájl. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages / Shutterstock

3,8 millió fájl tűnt el a híres UFO-aktákból

A Black Vault, egy kormányzati dokumentumokat archiváló online adatbázis pénteken rendszerszinten kiürült, és ezzel együtt több száz gigabájtnyi adat tűnt el, köztük a CIA titkos projektjeire és a JFK‑merényletre vonatkozó információk. Azonban az időzítés rengeteg kérdést vetett fel, ugyanis mindez röviddel azután történt, hogy Trump arra utasította az amerikai ügynökségeket, hogy hozzák nyilvánosságra a földönkívüliekkel és UFO-kkal kapcsolatos birtokukban lévő információkat.

Az oldal tulajdonosa, John Greenewald Jr. ufológus hozta nyilvánosságra a hírt, és elárulta a fájlengedélyeket és a tulajdonjogi naplókat előzetes figyelmeztetés nélkül módosították, mielőtt a fájlokat megsemmisítették.

A Black Vault az összeesküvés-elmélet hívők szent grálja, ugyanis 80 évnyi rejtett történelmet őriz. Greenewald 30 évet töltött az archívum összegyűjtésével, amely többek között lezuhant idegen űrhajók titkos mentési küldetéseiről és az 1940-es évekig visszanyúló CIA-projektekről szóló állításokat is tartalmaz.

A megsemmisítésről szólva Greenewald elismerte, hogy a tárhely szolgáltatója értetlenül állt az ügy előtt. Bár hivatalosan furcsa időzítésű szerverkarbantartásnak nevezte az esetet, nem zárta ki egy aggasztóbb magyarázat lehetőségét sem.

A szerver fő webhosting‑szolgáltatója nem tudta, mi történt, és szerintük törlés történt, nem adatkárosodás. Őszintén szólva szerintem egy furcsán időzített karbantartás lehetett a szolgáltató részéről, ami félresiklott. Ők nem vették észre, és amikor én igen, nem vállalták a felelősséget, és nem volt mód teljes bizonyossággal megállapítani, mi történt és ki által. Tévedhetek? Igen. Lehetett szándékos rongálás? Nem tudom kizárni

- írta az X-oldalán (korábban Twitter).

Szerencsére Greenewaldnak volt egy ilyen eshetőségre terve, így megerősítette, hogy mind a 3,8 millió fájlról több helyen is készült biztonsági mentés, majd az oldalt röviddel ezután visszaállították - írta a Daily Star.