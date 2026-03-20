Szenzációs felfedezés: 45 Földhöz hasonló bolygót találtak a tudósok – bizonyíték lehet a földönkívüliek létezésére

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 19:00
A tudósok biztosak benne. Ezeken a bolygókon lehet élet.
A tudósok újabb jelentős lépést tettek annak megválaszolása felé, hogy létezik-e élet a Földön kívül. Egy friss kutatás szerint 45 olyan Földhöz hasonló bolygót azonosítottak, amelyek akár ideális körülményeket is biztosíthatnak az élet számára.

Élhető bolygók a láthatáron

A Cornell Egyetem Carl Sagan Intézetének kutatói szerint ezek az égitestek az úgynevezett lakhatósági zónában találhatók. Ez az a tartomány egy csillag körül, ahol nincs sem túl meleg, sem túl hideg, így lehetőség nyílhat folyékony víz jelenlétéreami az élet egyik alapfeltétele. 

A szakértők kiemelték, hogy a jelenleg ismert több mint 6000 exobolygó közül most sikerült meghatározni azokat, amelyek a legnagyobb eséllyel lehetnek alkalmasak élet fenntartására. A kutatás során 45 ilyen bolygót azonosítottak, valamint további 24-et egy szűkebb, úgynevezett háromdimenziós lakhatósági zónában. 

A legismertebb jelöltek között szerepel a Proxima Centauri b, a TRAPPIST-1f és a Kepler-186f, de kevésbé ismert bolygók is felkerültek a listára, például a TOI-715 b, amelyet a TESS műhold fedezett fel néhány éve. A kutatók szerint különösen érdekes a TRAPPIST-1 rendszer négy bolygója, amelyek mindössze körülbelül 40 fényévre találhatók a Földtől. Ez csillagászati léptékben viszonylag közeli távolságnak számít.

Ugyanakkor a jelenlegi technológiával még így is rendkívül hosszú időbe telne eljutni hozzájuk: a NASA becslése szerint akár 800 000 évig is tarthatna egy ilyen utazás. A jövőben azonban új meghajtási technológiák – például nukleáris impulzusmeghajtás – jelentősen lerövidíthetik ezt az időt, írja a Daily Mail.

A kutatók olyan bolygókat is vizsgáltak, amelyek csillagoktól hasonló mennyiségű sugárzást kapnak, mint a Föld a Naptól. Ezek különösen ígéretes célpontok lehetnek az élet keresése szempontjából. A tanulmány szerzői hangsúlyozták: bár nehéz pontosan megmondani, hol alakulhat ki élet, az első lépés az, hogy meghatározzák a legígéretesebb helyszíneket. A tudósok szerint a következő évek kulcsfontosságúak lehetnek annak eldöntésében, hogy valóban létezhet-e élet a Földön kívül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
