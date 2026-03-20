Szenzációs felfedezés: 45 Földhöz hasonló bolygót találtak a tudósok – bizonyíték lehet a földönkívüliek létezésére

A tudósok újabb jelentős lépést tettek annak megválaszolása felé, hogy létezik-e élet a Földön kívül. Egy friss kutatás szerint 45 olyan Földhöz hasonló bolygót azonosítottak, amelyek akár ideális körülményeket is biztosíthatnak az élet számára.

Több bolygó is élhető lehet.

Élhető bolygók a láthatáron

A Cornell Egyetem Carl Sagan Intézetének kutatói szerint ezek az égitestek az úgynevezett lakhatósági zónában találhatók. Ez az a tartomány egy csillag körül, ahol nincs sem túl meleg, sem túl hideg, így lehetőség nyílhat folyékony víz jelenlétére – ami az élet egyik alapfeltétele.

A szakértők kiemelték, hogy a jelenleg ismert több mint 6000 exobolygó közül most sikerült meghatározni azokat, amelyek a legnagyobb eséllyel lehetnek alkalmasak élet fenntartására. A kutatás során 45 ilyen bolygót azonosítottak, valamint további 24-et egy szűkebb, úgynevezett háromdimenziós lakhatósági zónában.

A legismertebb jelöltek között szerepel a Proxima Centauri b, a TRAPPIST-1f és a Kepler-186f, de kevésbé ismert bolygók is felkerültek a listára, például a TOI-715 b, amelyet a TESS műhold fedezett fel néhány éve. A kutatók szerint különösen érdekes a TRAPPIST-1 rendszer négy bolygója, amelyek mindössze körülbelül 40 fényévre találhatók a Földtől. Ez csillagászati léptékben viszonylag közeli távolságnak számít.

Ugyanakkor a jelenlegi technológiával még így is rendkívül hosszú időbe telne eljutni hozzájuk: a NASA becslése szerint akár 800 000 évig is tarthatna egy ilyen utazás. A jövőben azonban új meghajtási technológiák – például nukleáris impulzusmeghajtás – jelentősen lerövidíthetik ezt az időt, írja a Daily Mail.

A kutatók olyan bolygókat is vizsgáltak, amelyek csillagoktól hasonló mennyiségű sugárzást kapnak, mint a Föld a Naptól. Ezek különösen ígéretes célpontok lehetnek az élet keresése szempontjából. A tanulmány szerzői hangsúlyozták: bár nehéz pontosan megmondani, hol alakulhat ki élet, az első lépés az, hogy meghatározzák a legígéretesebb helyszíneket. A tudósok szerint a következő évek kulcsfontosságúak lehetnek annak eldöntésében, hogy valóban létezhet-e élet a Földön kívül.