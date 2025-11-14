A Titanic utasának személyes kincse lehet a világ legdrágább műtárgya

A Titanic egyik utasának arany zsebórája hamarosan a világ legdrágább műtárgyai közé kerülhet, ha sikerül eladni azt.
Eredeti tulajdonosa Isidor Straus volt, a híres Macy’s áruház társtulajdonosa, aki feleségével, Idával együtt vesztette életét az 1912. áprilisi tragédiában. A házaspár éppen Európából tartott hazafelé.
Az egyik beszámoló szerint utoljára karöltve látták őket a fedélzeten ülve, bár a Titanic című filmben egymás mellett fekszenek a kabinjuk ágyán
- mondta Andrew Aldridge árverező.
Ida nem akarta elhagyni férjét, ezért nem szállt be a mentőcsónakba, hanem Isidor mellett maradt.
Veled éltem. Szeretlek, és ha kell, veled halok meg
- idézik szavait.
Ida helyett szobalányuk kapott helyet a csónakban, sőt még egy bundát is ráadtak, hogy kint melegen maradjon.
A társadalom felsőbb rétegéhez tartozó házaspárból végül csak egy aranyóra maradt fenn, amelyet napokkal a tragédia után találtak meg, majd átadtak a házaspár fiának, Jesse-nek.
Az óra egy 18 karátos Jules Jurgensen zsebóra, amelyre az "IS" monogramot vésték, és 2:20-kor állt meg - ekkor süllyedt el a Titanic.
Úgy tartják, Ida 1888-ban ajándékozta férjének az órát 43. születésnapjára. Erre utal az 1888. február 6-i dátum is a gravírozáson. Ebben az évben vált Isidor és testvére, Nathan Straus a Macy’s teljes jogú partnerévé.
A 20. század fordulóján a zsebóra volt az egyik legfontosabb tárgy, amely a kor úriemberéhez tartozott. Ez az óra ennek a szimbóluma, ajándék a Titanic leghíresebb párjának egyik tagjától a másiknak
- mondta Aldridge.
Az árveréshez Ida Straus egy levele is tartozik, amelyben a Titanic veszélyeiről és kezdeti problémáiról ír. A levelet még a fedélzetről küldte.
Mr. Straus, aki a fedélzeten volt, amikor a hajó elindult, azt mondta, hogy egy ideig fájdalmasan emlékeztetett az Olympic első útján átélt élményeire. A veszélyt hamarosan elhárították, és most már jó úton haladunk a csatornán át Cherbourg felé.
- írta Ida.
Ez nem az első nagy értékű Titanic-auktió: a Carpathia gőzhajó kapitányának ajándékozott arany zsebóra körülbelül 1,8 millió dollárért (598 millió forint) talált gazdára, és 2013-ban a Titanic zenekarának karmestere, Wallace Hartley hegedűje több mint 1,1 millió dollárért (366 millió forint) kelt el.
Az óra árverésének napját november 22-re tűzték ki - írja a Fox News.
