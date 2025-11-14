A Titanic utasának személyes kincse lehet a világ legdrágább műtárgya

A Titanic egyik utasának arany zsebórája hamarosan a világ legdrágább műtárgyai közé kerülhet, ha sikerül eladni azt.

A Titanic utasának órája lehet a világ legdrágább műtárgya

Fotó: MR1805 / Getty Images

Eredeti tulajdonosa Isidor Straus volt, a híres Macy’s áruház társtulajdonosa, aki feleségével, Idával együtt vesztette életét az 1912. áprilisi tragédiában. A házaspár éppen Európából tartott hazafelé.

Az egyik beszámoló szerint utoljára karöltve látták őket a fedélzeten ülve, bár a Titanic című filmben egymás mellett fekszenek a kabinjuk ágyán

- mondta Andrew Aldridge árverező.

Ida nem akarta elhagyni férjét, ezért nem szállt be a mentőcsónakba, hanem Isidor mellett maradt.

Veled éltem. Szeretlek, és ha kell, veled halok meg

- idézik szavait.

Ida helyett szobalányuk kapott helyet a csónakban, sőt még egy bundát is ráadtak, hogy kint melegen maradjon.

A Titanic utasának óráját pár napon belül megtalálták

A társadalom felsőbb rétegéhez tartozó házaspárból végül csak egy aranyóra maradt fenn, amelyet napokkal a tragédia után találtak meg, majd átadtak a házaspár fiának, Jesse-nek.

Az óra egy 18 karátos Jules Jurgensen zsebóra, amelyre az "IS" monogramot vésték, és 2:20-kor állt meg - ekkor süllyedt el a Titanic.

Úgy tartják, Ida 1888-ban ajándékozta férjének az órát 43. születésnapjára. Erre utal az 1888. február 6-i dátum is a gravírozáson. Ebben az évben vált Isidor és testvére, Nathan Straus a Macy’s teljes jogú partnerévé.

A 20. század fordulóján a zsebóra volt az egyik legfontosabb tárgy, amely a kor úriemberéhez tartozott. Ez az óra ennek a szimbóluma, ajándék a Titanic leghíresebb párjának egyik tagjától a másiknak

- mondta Aldridge.

Az árveréshez Ida Straus egy levele is tartozik, amelyben a Titanic veszélyeiről és kezdeti problémáiról ír. A levelet még a fedélzetről küldte.

Mr. Straus, aki a fedélzeten volt, amikor a hajó elindult, azt mondta, hogy egy ideig fájdalmasan emlékeztetett az Olympic első útján átélt élményeire. A veszélyt hamarosan elhárították, és most már jó úton haladunk a csatornán át Cherbourg felé.

- írta Ida.

Ez nem az első nagy értékű Titanic-auktió: a Carpathia gőzhajó kapitányának ajándékozott arany zsebóra körülbelül 1,8 millió dollárért (598 millió forint) talált gazdára, és 2013-ban a Titanic zenekarának karmestere, Wallace Hartley hegedűje több mint 1,1 millió dollárért (366 millió forint) kelt el.

Az óra árverésének napját november 22-re tűzték ki - írja a Fox News.