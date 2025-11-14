Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Titanic utasának személyes kincse lehet a világ legdrágább műtárgya

Titanic
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 21:40
műtárgylegdrágább
Eredeti gazdája feleségével együtt vesztette életét a legendás hajón.
CJA
A szerző cikkei

A Titanic egyik utasának arany zsebórája hamarosan a világ legdrágább műtárgyai közé kerülhet, ha sikerül eladni azt.

A Titanic utasának órája lehet a világ legdrágább műtárgya
A Titanic utasának órája lehet a világ legdrágább műtárgya
Fotó: MR1805 /  Getty Images

Eredeti tulajdonosa Isidor Straus volt, a híres Macy’s áruház társtulajdonosa, aki feleségével, Idával együtt vesztette életét az 1912. áprilisi tragédiában. A házaspár éppen Európából tartott hazafelé.

Az egyik beszámoló szerint utoljára karöltve látták őket a fedélzeten ülve, bár a Titanic című filmben egymás mellett fekszenek a kabinjuk ágyán

- mondta Andrew Aldridge árverező.

Ida nem akarta elhagyni férjét, ezért nem szállt be a mentőcsónakba, hanem Isidor mellett maradt.

Veled éltem. Szeretlek, és ha kell, veled halok meg

- idézik szavait.

Ida helyett szobalányuk kapott helyet a csónakban, sőt még egy bundát is ráadtak, hogy kint melegen maradjon.

A Titanic utasának óráját pár napon belül megtalálták

A társadalom felsőbb rétegéhez tartozó házaspárból végül csak egy aranyóra maradt fenn, amelyet napokkal a tragédia után találtak meg, majd átadtak a házaspár fiának, Jesse-nek.

Az óra egy 18 karátos Jules Jurgensen zsebóra, amelyre az "IS" monogramot vésték, és 2:20-kor állt meg - ekkor süllyedt el a Titanic.

Úgy tartják, Ida 1888-ban ajándékozta férjének az órát 43. születésnapjára. Erre utal az 1888. február 6-i dátum is a gravírozáson. Ebben az évben vált Isidor és testvére, Nathan Straus a Macy’s teljes jogú partnerévé.

A 20. század fordulóján a zsebóra volt az egyik legfontosabb tárgy, amely a kor úriemberéhez tartozott. Ez az óra ennek a szimbóluma, ajándék a Titanic leghíresebb párjának egyik tagjától a másiknak

- mondta Aldridge.

Az árveréshez Ida Straus egy levele is tartozik, amelyben a Titanic veszélyeiről és kezdeti problémáiról ír. A levelet még a fedélzetről küldte.

Mr. Straus, aki a fedélzeten volt, amikor a hajó elindult, azt mondta, hogy egy ideig fájdalmasan emlékeztetett az Olympic első útján átélt élményeire. A veszélyt hamarosan elhárították, és most már jó úton haladunk a csatornán át Cherbourg felé.

- írta Ida.

Ez nem az első nagy értékű Titanic-auktió: a Carpathia gőzhajó kapitányának ajándékozott arany zsebóra körülbelül 1,8 millió dollárért (598 millió forint) talált gazdára, és 2013-ban a Titanic zenekarának karmestere, Wallace Hartley hegedűje több mint 1,1 millió dollárért (366 millió forint) kelt el.

Az óra árverésének napját november 22-re tűzték ki - írja a Fox News.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu