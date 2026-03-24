BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Létezik az igazi Dűne: rátaláltak az Arrakisra

sivatag
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 15:00
Timothée Chalametdűneszellemvárosgyémánt
Létezik egy hely a Földön, amely a világhírű trilógia, a Dűne sci-fi filmek díszleteként is megállná a a helyét. A Namib-sivatagban rejtőzik a gyémántváros, ahonnan egy szörnyű válság és a kiüresedett bánya végleg elűzte lakóit, szellemvárossá változtatva a környéket. Hidegrázó fotók, hogyan uralkodott el a természet!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Az afrikai Namib-sivatag közepén áll egy olyan különös település, amely réges-régen még a tömény luxus, a gazdagság és modern technika jelképeként volt ismert. A végtelen sivatagban a világhírű sci-fi trilógiát, a Dűne befejező részét is lehetne forgatni. Ebben a sivatagban rejtőzik a Kolmanskop névre keresztelt gyémántváros, amit egy világválság térdre kényszerített, majd szellemvárossá változtatott. Mára ott a természet az úr, és hamarosan végleg elnyeli. Mutatjuk, hogy néz most ki!

szellemváros
A Dűne című sci-fi könyvek, és filmek helyszíne, a homokbolygó létezik - csak kicsit másképp, mint gondolnád, szellemvárosként! / Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Hogyan vált Kolmanskopból szellemváros?

Nem kell messzire menni, hogy egy pillanatra belecsöppenjünk Frank Herbert Dűne könyveinek és a belőlük készült filmek világába: a sci-fi történet a távoli jövőben, az Arrakis bolygón játszódik, ahol rémséges lények, a homokférgek bújnak meg. A sivatagbolygó feletti uralomért nemesi házak vívnak ádáz harcot, hiszen a Dűne a világegyetem legfontosabb kincslelő helye – csak ott található a „fűszer”, amely az űrutazás elengedhetetlen hajtóanyaga. A történet Paul Atreides sorsát követi, aki népírtás, vallási próféciák és ökológiai harcok közepette válik messiássá.

A Dűne-történet jelenleg is lázba hozza az embereket azóta, hogy ismét vászonra vitték és bizony 2026 végén érkezik a befejező, harmadik rész Timothée Chalamet főszereplésével. Mit szólnál hozzá, ha azt mondanánk – létezik egy hely a Földön, ami az igazi Dűne is lehetne? Bizony van, sőt! Kolmanskop városa ma már lakatlan, régen viszont ott a Föld egyik legdrágább „fűszerét” bányászták, gyémántot!

A gyémánt az űrutazást ugyan nem teszi lehetővé, de hihetetlen gazdagságot hozott a gyémántmágnásoknak, éppúgy mint a nemeseknek az arrakisi főszer. A település szinte a semmiből vált a 20. század elején a gyémántbányászat Mekkájává: a német gyarmati időszakban a Lüderitzből Keetmanshoopba vezető vasútvonal közelében húzták fel az épületeit, a környéken eközben egyre több helyről értékes kövek kerültek elő a homokból. A világ gyémántlázban égett, a környéken napról napra egyre többet találtak belőle az emberek és idővel a település kiérdemelte a gyémántváros címet.

Diamond mining ghost town, Kolmanskop, Namib Desert, Luderitz, Namibia, Africa
A gyémántváros mára szellemvárossá vált, a homok karmai közé került / Fotó: robertharding via AFP

Modern infrastruktúrája lett, az 1920-as években volt a fénykora, amikor

  • kórházak, 
  • kaszinó, 
  • iskola 
  • és vasútállomás

is működött a városban, mígnem az 1929-1933-as gazdasági világválság kiosztotta pofonjait, és térdre kényszerítette a település lakóit és új, gazdagabb gyémántlelőhelyeket találtak az emberek. A gyémántváros jelentősége gyorsan csökkent, lakói bőröndökbe csomagolva tovább álltak – mígnem 1956-ban az utolsó lakók is elhagyták Kolmanskopot.

NAMIBIA - KALAHARI AND NAMIB DESERT
Rémisztő, miképp lett az úr a homok a városban / Fotó: Hans Lucas via AFP

...amikor a homok az úr

Több, mint 70 év telt el, hogy a sivatagi kincsesbánya melletti település szellemvárossá vált. Ahol hús-vér emberek örömmel beszéltek róla, hogy milyen gyönyörű gyémántot találtak, ott már csak a homoktenger nyaldossa a megkopott, ablaküveg nélküli falakat. A padlót már nem látni, mindenhol csak az igazi Dűne hagyja ott névjegyét… 

A helyet látva fejünkben megszólal a csengő, hogy a sivatag milyen erővel képes visszavenni, ami eredetileg is az övé volt. A namíbiai szellemváros nemcsak egy díszlet, hanem egy hely, ahol a homokdűnék között sétálva olyan, mintha a Dűne egyik jelenetébe csöppenne. Ez is egyfajta Dűne-sztori: egy történet a sivatagról, az emberi ambíciók törékenységéről és a mulandóságról szól.

A sivatag nemcsak kincseket rejt, hanem hátborzongató titkokat is:

Mutatjuk a szellemvárosról galériánkat! Kattints a képre!

Galéria: A Dűne film valóság! A sivatag 70 éves titkot rejt
Fotó: AFP
1/10
A Dűne film valóság! A sivatag 70 éves titkot rejt

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
