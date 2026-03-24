Létezik az igazi Dűne: rátaláltak az Arrakisra

Az afrikai Namib-sivatag közepén áll egy olyan különös település, amely réges-régen még a tömény luxus, a gazdagság és modern technika jelképeként volt ismert. A végtelen sivatagban a világhírű sci-fi trilógiát, a Dűne befejező részét is lehetne forgatni. Ebben a sivatagban rejtőzik a Kolmanskop névre keresztelt gyémántváros, amit egy világválság térdre kényszerített, majd szellemvárossá változtatott. Mára ott a természet az úr, és hamarosan végleg elnyeli. Mutatjuk, hogy néz most ki!
Nem kell messzire menni, hogy egy pillanatra belecsöppenjünk Frank Herbert Dűne könyveinek és a belőlük készült filmek világába: a sci-fi történet a távoli jövőben, az Arrakis bolygón játszódik, ahol rémséges lények, a homokférgek bújnak meg. A sivatagbolygó feletti uralomért nemesi házak vívnak ádáz harcot, hiszen a Dűne a világegyetem legfontosabb kincslelő helye – csak ott található a „fűszer”, amely az űrutazás elengedhetetlen hajtóanyaga. A történet Paul Atreides sorsát követi, aki népírtás, vallási próféciák és ökológiai harcok közepette válik messiássá.
A Dűne-történet jelenleg is lázba hozza az embereket azóta, hogy ismét vászonra vitték és bizony 2026 végén érkezik a befejező, harmadik rész Timothée Chalamet főszereplésével. Mit szólnál hozzá, ha azt mondanánk – létezik egy hely a Földön, ami az igazi Dűne is lehetne? Bizony van, sőt! Kolmanskop városa ma már lakatlan, régen viszont ott a Föld egyik legdrágább „fűszerét” bányászták, gyémántot!
A gyémánt az űrutazást ugyan nem teszi lehetővé, de hihetetlen gazdagságot hozott a gyémántmágnásoknak, éppúgy mint a nemeseknek az arrakisi főszer. A település szinte a semmiből vált a 20. század elején a gyémántbányászat Mekkájává: a német gyarmati időszakban a Lüderitzből Keetmanshoopba vezető vasútvonal közelében húzták fel az épületeit, a környéken eközben egyre több helyről értékes kövek kerültek elő a homokból. A világ gyémántlázban égett, a környéken napról napra egyre többet találtak belőle az emberek és idővel a település kiérdemelte a gyémántváros címet.
Modern infrastruktúrája lett, az 1920-as években volt a fénykora, amikor
is működött a városban, mígnem az 1929-1933-as gazdasági világválság kiosztotta pofonjait, és térdre kényszerítette a település lakóit és új, gazdagabb gyémántlelőhelyeket találtak az emberek. A gyémántváros jelentősége gyorsan csökkent, lakói bőröndökbe csomagolva tovább álltak – mígnem 1956-ban az utolsó lakók is elhagyták Kolmanskopot.
Több, mint 70 év telt el, hogy a sivatagi kincsesbánya melletti település szellemvárossá vált. Ahol hús-vér emberek örömmel beszéltek róla, hogy milyen gyönyörű gyémántot találtak, ott már csak a homoktenger nyaldossa a megkopott, ablaküveg nélküli falakat. A padlót már nem látni, mindenhol csak az igazi Dűne hagyja ott névjegyét…
A helyet látva fejünkben megszólal a csengő, hogy a sivatag milyen erővel képes visszavenni, ami eredetileg is az övé volt. A namíbiai szellemváros nemcsak egy díszlet, hanem egy hely, ahol a homokdűnék között sétálva olyan, mintha a Dűne egyik jelenetébe csöppenne. Ez is egyfajta Dűne-sztori: egy történet a sivatagról, az emberi ambíciók törékenységéről és a mulandóságról szól.
A sivatag nemcsak kincseket rejt, hanem hátborzongató titkokat is:
