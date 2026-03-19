Ez mekkora film lesz! Itt a Dűne 3. előzetese: ez a történet lett Zendaya élete

Tűkön ülve várjuk a Dűne könyvek eddigi legjobb filmadaptációjának következő felvonását. Először 2021-ben láthattuk a sztároktól zsúfolt Arrakis világát és a 2024-es folytatás óta várjuk a következő lépést. Olyan nagy nevekkel találkozhattunk, mint Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy és Austin Butler, a teljesség igénye nélkül. Muad'Dib következő kalandja már a küszöbön, de mégis oly távolinak érződik! A december 18-as nemzetközi debütálás előtt azonban kaptunk egy kis ízelítőt!

Florence Pugh is visszatér a Dűne Harmadik részben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Dűne: Harmadik rész előzetese nagyot szól!

Aki nem tör ki libabőrben az új Dűne előzetestől, annak lehet nem is való ez a várhatóan erős, epikus kaland:

A közel három perces kedvcsináló megidézi a korábbi filmek hangulatát, illetve annak egy sokkal sötétebb értelmezését. Hatalmas homokdűnés látképek, szakrális szövegeket kántáló fremenek és gigantikus csaták Frank Herbert fantáziavilágát alapul véve. Ugyancsak különös látvány, hogy a híresen száraz bolygón esőt is láthatunk, minden bizonnyal a vizet végletekig tisztelő fremenek nagy örömére.

Az előzetes elején közvetlenül a második rész cselekményeit követhetjük: Paul (Timothée Chalamet) és Chani (Zendaya) gyereket várnak, akit elneveznek Ghanimának.

Ezt követően hatalmas ugrást láthatunk. Paul Atreidesből császár lett, ezzel pedig egyidőben egy hatalmas vallási háborút is elindított. A könyvek alapján az egyik legfőbb ellenfele Scytale lesz, akit a filmben Robert Pattinson alakít majd — jóllehet így átmaszkolva, tejfelszőke frizurával Johnny Deppet megszégyenítő átalakuláson ment át. Scytale feléleszti Jason Momoa karakterét, Duncan Idahot, azonban semmi emléke nem marad egykori életéből. A harmadik részben ő is Paul serege ellen harcol majd. A klip végén Chanit láthatjuk haragos tekintettel a kamerába nézve, ezzel előrevetítve, hogy az előző részekkel ellentétben ő is komolyabb részt vesz a harcjelenetekben.

Zendaya számára ez az egyik legfontosabb projekt, amiben szerepel

Hogy telik az idő! Zendaya egykor a Pókember: Hazatérésben mutatta meg akkor még csiszolatlan színészi potenciálját, melyet követően az Eufóriában már egy kiforrott játékot láthattunk tőle. A legnagyobb szerepet viszont még így is a Dűne-filmekben vállalta, az azóta divatikonná vált színésznőt pedig már várjuk, hogy újra láthassuk az Odüsszeia és a Kész dráma filmekben. A 29 éves színésznő számára a Dűne nem csupán egy szerep volt, hanem valami ami végigkísérte őt szárnybontogatásának fontos szakaszában:

Nagyon izgatott vagyok. Ez a film, vagyis ezek a filmek nagyon sokat jelentettek nekem. Végigkísérték, ahogy felnőttem a húszas éveimben és mind a filmek, mind az emberek nagyon különleges helyet foglalnak el a szívemben. Nagyon izgulok és nagyon hálás vagyok, hogy részese lehetek.