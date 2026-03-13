Nem fogod elhinni: döbbenetes felfedezést tettek a Föld egyik legszárazabb helyén

A tudósok hihetetlen felfedezést tettek, miután a Föld legszárazabb, nem sarkvidéki sivatagában kezdtek ásni. Az észak-chilei Atacama-sivatag annyira száraz, hogy a NASA még a marsjáróit is itt tesztelte, mivel feltűnően hasonlít a vörös bolygó kopár sivatagaira.
A terület extrém körülményei miatt a sivatag nagy része teljesen lakhatatlan az állatok számára, bár néhány élőlény megtalálható a sivatag partvidékén és a tengerparti folyóvölgyekben. A kutatók meglepetésére azonban kiderült, hogy közvetlenül a száraz felszín alatt a talaj számos különböző életformának ad otthont.
A University of Cologne kutatócsoportja nemrég publikálta eredményeit a Nature Communications folyóiratban. Körülbelül 500 grammnyi talajmintát gyűjtöttek a sivatag hat különböző pontjáról, többek között dűnerendszerekből, magashegyi területekről, sós tavak környékéről, folyóvölgyekből és ködoázisokból. A minták vizsgálatakor a csapat különböző nedvességtartalmat talált a talajban, valamint eltérő UV-sugárzást, sótartalmat és növényzetet.
A kutatás során döbbenetes felfedezést tettek, mivel fonálféreg-közösségeket találtak a talajban. A fonálférgek a Nematoda törzsbe tartozó férgek, például az orsóférgek vagy cérnagiliszták. A fonálférgek képesek alkalmazkodni szélsőséges környezetekhez, például a mélytengerhez, az Antarktiszhoz, és most már tudjuk, hogy az Atacama-sivataghoz is.
Bár korábban csak nagyon kevés egyedi fonálférget jegyeztek fel a sivatagban, a kutatók 21 családot és 56 nemzetséget találtak, ami jóval nagyobb változatosságot mutat, mint amit korábban feltételeztek - írja a LadBible.
A globális szárazság növekedésének fényében ezek az eredmények egyre fontosabbá válnak. Ha megértjük, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a szélsőséges környezetekhez, és milyen környezeti tényezők segítik terjedésüket, az segíthet jobban megbecsülni a klímaváltozás ökológiai következményeit
- mondta a kölni egyetem Zoológiai Intézetének kutatója és a tanulmány egyik szerzője, Philipp Schiffer.
