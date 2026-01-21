Döbbenetes vallomások: megszólaltak a szemtanúk az 1996-os UFO-balesetről

1996 januárjában a brazíliai Varginha-ban szemtanúk arról számoltak be, hogy egy szivar alakú tárgy zuhant egy mezőre. A rejtélyes UFO-észlelés során három fiatal nő állítólag egy nem emberi lénnyel találkozott, és jelentések szerint más lényeket is megtaláltak, közülük néhányat holtan, de egy feltehetően életben volt.
A rejtélyes észlelésről James Fox oknyomozó filmrendező kedden sajtótájékoztatót tartott, ahol szemtanúk beszéltek egy 1996-os UFO-balesetről. Mindemellett néhány írásos vallomást is felolvasott, illetve videóvallomások mutatott be.
Az első tanú, aki megszólalt, Carlos volt, egy brazil férfi, aki azt állítja, hogy szemtanúja volt egy földönkívüli űrhajó 1996-os januári lezuhanásának. Azt mondta, hogy kezdetben egy léghajónak hitte a járművet, és amikor rájött, hogy a benne ülők bajban lehetnek, beült egy autóba, és követte a baleset helyszínére.
Elmondása szerint a jármű fele sértetlen volt, míg a többi része szétszórva hevert. A baleset helyszínén ammónia és rothadt tojás szaga terjengett.
Carlos nem volt sokáig egyedül, ugyanis katonai járművek érkeztek ki, majd fegyverrel utasították a távozásra. Később egy sötét autó jelent meg öltönyös férfiakkal, akik odamentek hozzá és megfenyegették, amire csak azt mondta, hogy soha nem látott semmit.
Liliane Silva videós vallomásban mondta el, hogy egy szokatlan élőlénnyel találkozott, miközben a munkából egy rövidebb úton ment haza. Leírása szerint egy alacsony, vörös szemű, barna lénnyel találta magát szembe, ami úgy nézett ki, mintha olajjal lenne beborítva, illetve nyakától a karjaiig erek futottak. Egy pillanatra összeakadt a szeme a rejtélyes alakkal, úgy érezte segíteni kell rajta. Végül Silva és a nő, aki vele volt elkezdett rohanni hazafelé.
Katia Xavier szintén szemtanúja volt valami megmagyarázhatatlannak. Elmondása szerint félelem járta át, amikor találkozott egy lénnyel, aminek zsíros bőre, nagy feje, három ujja és nagy lába volt. Segíteni akart rajta, de végül Silva elrángatta.
A harmadik tanú, Valquiria, hátborzongatónak és ijedtnek írta le a lényeket, mondván, hogy a testük úgy fénylett, mintha olajjal lenne beborítva.
Luiza Helena de Silva, Silva és Valquiria édesanyja, egy lábnyomot látott a fűben, aminek 3 hosszú lábujja volt, azt mondta, hogy a lény eltűnt, de a szaga még érezhető volt. Később 4 fekete ruhás férfi látogatta meg, akik pénzt ajánlottak nekik, ha elhagyják a környéket, és a helyi médiának azt mondják, hogy egy állatot és egy beteg embert láttak valójában.
Nyei Nadeia, egy újságíró, elmondta, hogy tudomást szerzett az észlelésről, és elment nyomozni, de nem engedték oda. A helyszínen lévő katonák azt mondták neki, hogy nemzetbiztonsági ügyről van szó.
Egy férfi, akinek a kilétét nem hozták nyilvánosságra, azt állította, hogy katona volt, aki részt vett egy általa földönkívülinek nevezett lény szállításában. Elmondta, hogy látott egy lényt a kórházban, akit aztán egy másik helyre vitt, ahol különböző katonák vették át az irányítást.
Egy Marta nevű nő egy szintén az akcióban résztvevő katona nővéreként mutatkozott be. Azt mondta, hogy a testvére ismeretlen okból halt meg, és arra kérte ismerőseit, hogy hozzák nyilvánosságra a történteket.
Dr. Italo Venturelli, neurológiára és idegsebészetre szakosodott orvos, tanúvallomást tett egy olyan alkalomról, amikor állítása szerint nem emberi intelligenciával találkozott.
Elmondása szerint félrehúzták egy szobába, majd egy ágyhoz irányították, amin egyből tudta, hogy nem egy emberi lény fekszik. A lény teste egy 7 éves gyermekére hasonlított, könnycsepp alakú koponyával és könnycsepp alakú, lila szemekkel. Bőre fehér volt, kezein három ujj volt, nem voltak mellbimbói és apró szája volt.
Amikor a lény ránézett, Venturelli azt mondta, érezte, hogy a tudatában van annak, mi történik, és segíteni akar. Azt a benyomást keltette benne, hogy a nagyon magas intelligenciával rendelkezik, magasabb rendűvel, mint az emberek, megértéssel és együttérzéssel a tekintetében.
Egy kisebb műtétet hajtottak végre a jelek szerint, majd egy másik orvos összevarrta a lényt - írta a News 2 Today.
