Döbbenetes vallomások: megszólaltak a szemtanúk az 1996-os UFO-balesetről

1996 januárjában a brazíliai Varginha-ban szemtanúk arról számoltak be, hogy egy szivar alakú tárgy zuhant egy mezőre. A rejtélyes UFO-észlelés során három fiatal nő állítólag egy nem emberi lénnyel találkozott, és jelentések szerint más lényeket is megtaláltak, közülük néhányat holtan, de egy feltehetően életben volt.

Rejtélyes UFO-észlelésről számolt be több szemtanú is. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A rejtélyes észlelésről James Fox oknyomozó filmrendező kedden sajtótájékoztatót tartott, ahol szemtanúk beszéltek egy 1996-os UFO-balesetről. Mindemellett néhány írásos vallomást is felolvasott, illetve videóvallomások mutatott be.

UFO-baleset és fenyegetések

Az első tanú, aki megszólalt, Carlos volt, egy brazil férfi, aki azt állítja, hogy szemtanúja volt egy földönkívüli űrhajó 1996-os januári lezuhanásának. Azt mondta, hogy kezdetben egy léghajónak hitte a járművet, és amikor rájött, hogy a benne ülők bajban lehetnek, beült egy autóba, és követte a baleset helyszínére.

Elmondása szerint a jármű fele sértetlen volt, míg a többi része szétszórva hevert. A baleset helyszínén ammónia és rothadt tojás szaga terjengett.

Carlos nem volt sokáig egyedül, ugyanis katonai járművek érkeztek ki, majd fegyverrel utasították a távozásra. Később egy sötét autó jelent meg öltönyös férfiakkal, akik odamentek hozzá és megfenyegették, amire csak azt mondta, hogy soha nem látott semmit.

Találkozás nem emberi lényekkel

Liliane Silva videós vallomásban mondta el, hogy egy szokatlan élőlénnyel találkozott, miközben a munkából egy rövidebb úton ment haza. Leírása szerint egy alacsony, vörös szemű, barna lénnyel találta magát szembe, ami úgy nézett ki, mintha olajjal lenne beborítva, illetve nyakától a karjaiig erek futottak. Egy pillanatra összeakadt a szeme a rejtélyes alakkal, úgy érezte segíteni kell rajta. Végül Silva és a nő, aki vele volt elkezdett rohanni hazafelé.

Katia Xavier szintén szemtanúja volt valami megmagyarázhatatlannak. Elmondása szerint félelem járta át, amikor találkozott egy lénnyel, aminek zsíros bőre, nagy feje, három ujja és nagy lába volt. Segíteni akart rajta, de végül Silva elrángatta.