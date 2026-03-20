Bizarr babona tartja lázban az embereket, amit neked is ki kell próbálnod a nap-éj egyenlőség pillanatában

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 08:15
Március 20-án mintha a feje tetejére állna az egész világ, nem véletlenül. Ha lehet hinni a babonáknak, ezt te is tapasztalhatod, a nap-éj egyenlőséghez ugyanis egy egészen különleges legenda is kapcsolódik. Ez az egyetlen nap, amikor egy egyszerű tojással csodát tehetünk a saját konyhánkban. Mutatjuk, hogyan!
A nap-éj egyenlőség minden év egyik legbabonásabb időszaka. Egy különös határvonalat képvisel a világban, amikor minden egyensúlyba kerül: a nappal, az éjszaka, a fény és a sötétség. A dátumhoz már ősidők óta furcsa történeteket és hiedelmek sorát kapcsolja az emberiség. Most hoztunk ezek közül egyet, amit te magad is letesztelhetsz március 20-án!

  • A nap-éj egyenlőséghez számos babona és hiedelem kapcsolódik világszerte.
  • Egyik közülük a tojás-egyensúlyozás mítosza.
  • Megmutatjuk, hogyan működik a babona.

A tavaszi nap-éj egyenlőség babona: minden, amit tudnod kell róla

A tavaszi nap-éj egyenlőség az év egyik legismertebb csillagászati eseménye. A jelenséghez világszerte különböző hagyományok kapcsolódnak – az egyik legizgalmasabb közülük a tojás-egyensúlyozás legendája.

A babona szerint a nap-éj egyenlőség különleges kozmikus egyensúlyt teremt a világban, amelynek hatására ezen a napon sokkal nagyobb eséllyel tudunk egy tojást a hegyére állítani. A legenda olyan elterjedt lett, hogy minden évben ezrek kísérleteznek vele otthon. Sőt, ilyenkor komoly közösségi eseményeket is rendeznek, ahol az emberek együtt tesztelik a nap-éj egyenlőség tojásmítoszát.

A tojásmítosz eredetét egy régi kínai hagyományhoz kötik. A tojás a tavasz és az új élet szimbóluma, ezért a nap-éj egyenlőség idején – amikor a természet is teljes harmóniába kerül – még jelképesebbé válik. Innen terjedhetett el az az elképzelés, hogy az egyensúly ezen a napon hétköznapi tárgyak viselkedésében is megmutatkozik.

A babona azonban a 20. században robbant csak be igazán. Egy amerikai magazin fotója és cikke után világszerte ismertté vált a tojáselmélet. Innentől kezdve minden évben újra felbukkant – előbb a tévében, később az interneten, ma pedig már a közösségi médiában láthatjuk viszont, ahogy az emberek megpróbálják fejre állítani a tojásokat – és sokaknak valóban sikerül a lehetetlen.

A nap-éj egyenlőség mítoszrombolása: miért áll meg a tojás ezen a napon könnyebben?

A mítosz nyitja a tojás héjában rejlik. A tojás felülete, hiába látszik teljesen simának, valójában tele van apró egyenetlenségekkel és mikroszkopikus dudorokkal. Ha sikerül úgy elhelyezni a tojást, hogy ezek a kiemelkedő pontok egyszerre érintkezzenek egy sík felülettel, akkor stabilan meg tud állni a tojás.

Ennek azonban semmi köze a nap-éj egyenlőség időpontjához vagy a bolygóállásokhoz. Bármelyik napon sikerülhet, ha elég türelmesen próbálkozunk, amit már több kísérlettel is bizonyítottak.

Miért él még mindig a tojáslegenda?

A tojás-egyensúlyozás mára inkább egy játékos hagyománya annak, hogy az emberek megünnepeljék a tavasz és a jó idő érkezését. Te kipróbálod március 20-án?
Az emberi agy különösen működik; a különbséget a pszichológiában kell keresnünk. A mítosz hallatán az emberek sokkal nagyobb figyelemmel és türelemmel próbálkoznak, így nagyobb eséllyel járnak sikerrel március 20-án.

Bár titokzatos erők valószínűleg nem segítenek a konyhaasztalon álló tojásnak egyensúlyban maradni, ha elég türelmes vagy, jó eséllyel neked is sikerül – akár a nap-éj egyenlőség napján próbálkozol, akár nem.

A következő videóban láthatod, hogyan működik a nap-éj egyenlőségi mítosz:

