Bizarr babona tartja lázban az embereket, amit neked is ki kell próbálnod a nap-éj egyenlőség pillanatában

A nap-éj egyenlőség minden év egyik legbabonásabb időszaka. Egy különös határvonalat képvisel a világban, amikor minden egyensúlyba kerül: a nappal, az éjszaka, a fény és a sötétség. A dátumhoz már ősidők óta furcsa történeteket és hiedelmek sorát kapcsolja az emberiség. Most hoztunk ezek közül egyet, amit te magad is letesztelhetsz március 20-án!

Tojásmítosz: a nap-éj egyenlőség bizarr babonája.

Fotó: Arnain / shutterstock

A tavaszi nap-éj egyenlőség babona: minden, amit tudnod kell róla

A tavaszi nap-éj egyenlőség az év egyik legismertebb csillagászati eseménye. A jelenséghez világszerte különböző hagyományok kapcsolódnak – az egyik legizgalmasabb közülük a tojás-egyensúlyozás legendája.

A babona szerint a nap-éj egyenlőség különleges kozmikus egyensúlyt teremt a világban, amelynek hatására ezen a napon sokkal nagyobb eséllyel tudunk egy tojást a hegyére állítani. A legenda olyan elterjedt lett, hogy minden évben ezrek kísérleteznek vele otthon. Sőt, ilyenkor komoly közösségi eseményeket is rendeznek, ahol az emberek együtt tesztelik a nap-éj egyenlőség tojásmítoszát.

A tojásmítosz eredetét egy régi kínai hagyományhoz kötik. A tojás a tavasz és az új élet szimbóluma, ezért a nap-éj egyenlőség idején – amikor a természet is teljes harmóniába kerül – még jelképesebbé válik. Innen terjedhetett el az az elképzelés, hogy az egyensúly ezen a napon hétköznapi tárgyak viselkedésében is megmutatkozik.

A babona azonban a 20. században robbant csak be igazán. Egy amerikai magazin fotója és cikke után világszerte ismertté vált a tojáselmélet. Innentől kezdve minden évben újra felbukkant – előbb a tévében, később az interneten, ma pedig már a közösségi médiában láthatjuk viszont, ahogy az emberek megpróbálják fejre állítani a tojásokat – és sokaknak valóban sikerül a lehetetlen.

A nap-éj egyenlőség mítoszrombolása: miért áll meg a tojás ezen a napon könnyebben?

A mítosz nyitja a tojás héjában rejlik. A tojás felülete, hiába látszik teljesen simának, valójában tele van apró egyenetlenségekkel és mikroszkopikus dudorokkal. Ha sikerül úgy elhelyezni a tojást, hogy ezek a kiemelkedő pontok egyszerre érintkezzenek egy sík felülettel, akkor stabilan meg tud állni a tojás.