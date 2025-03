Tavaszi napéjegyenlőség: ezeket a csillagjegyeket érinti

A tavaszi napéjegyenlőség, az asztrológiai év és a csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon, mint ahogyan az a nevében is benne van, az éjszaka és a nappal egyforma hosszú. Azt, hogy ennek mi a jelentősége és mely csillagjegyekre hat, máris eláruljuk!

Eláruljuk, mely csillagjegyekre hat a tavaszi napéjegyenlőség Fotó: Pexels

A napéjegyenlőség idején egy égitest mindkét féltekéjén megegyezik a nappal és az éjszaka hossza. Esetünkben ez az égitest a Föld és ez a dátum 2025-ben március 20. csütörtökre esik. A dátum a Föld mozgása és a naptárrendszer eltérései miatt ugyanis időnként változhat. Előfordul, hogy egy nappal korábbra, illetve egy nappal későbbre esik.

A napéjegyenlőség egy évben kétszer fordul elő, egyszer tavasszal és egyszer ősszel. Az északi félgömbön tavaszi napéjegyenlőségnek, a délin őszi napéjegyenlőségnek nevezik a mostanit. A két féltekén ez a csillagászati tavasz, illetve a csillagászati ősz kezdete is. Amikor a Kos jegyébe lépünk, akkor indul újra az évkör, melyben a 12 csillagjegy is szerepel. Most azt is eláruljuk neked, hogy mely csillagjegyeket érinti mindez az idei évben, most tavasszal.

Ezekre a csillagjegyekre hat a tavaszi napéjegyenlőség

Kos

A jegy szülöttje a napokban egészen izgatott lehet, részben azért, mert a Nap március 20-án csütörtökön lép be a Kosba. A Kos közelgő születésnapja előtt ugyanakkor a víz jegyűek dominálnak. Ha nem akarsz vitába keveredni, jobban teszed, ha az átlagosnál elnézőbb vagy. Vita helyett jobb, ha a karrieredre fordítod az energiáid.

Rák

A csillagok állása meglehetősen előnyös a jegy szülöttjének, aki most a sors kegyeltje. Ha szeretnéd továbbra is fenntartani a jó szerencséd, másoknak is segíts, hogy később ők segíthessenek neked.

Oroszlán

Bár nehezen indult a hét, csütörtökön egy szuper fényszög vár rád. Olyan lesz a hét második fele, mintha kicseréltek volna. Energikusnak, szinte legyőzhetetlennek érzed majd magadat, amiből a környezeted is erőt meríthet. Az anyagiakkal ugyanakkor óvatosan bánj.

Nyilas

A csillagászati tavasz és az asztrológiai újév talán a visszatért téli időjáráson is átsegít. Az érkező meleg idő talán téged is feltüzel, de egyelőre légy óvatos. Bármit tervezel is, akkor jársz sikerrel, ha nem kapkodsz.