Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Itt a hivatalos magyarázat

Először 1996-ban hirdette meg a Nemzetközi Tojásbizottság a tojás világnapját, amit azóta is minden október második péntekén ünneplünk. A tojásnap célja, hogy felhívja a figyelmet erre a bájosan egyszerű, de mégis egészséges és sokoldalú élelmiszerre, amelyből a világ mezőgazdasága évente körülbelül 1,6 billiót termel. Nem csoda, hiszen reggelik milliói kezdődnek tojással, és szinte minden kedvenc süteményünk alapját is ez adja.

Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Itt a tudomány válasza.

Fotó: Connect Images via AFP / AFP

De a tojás története jóval régebbre nyúlik vissza. Nézzük meg mi volt, amikor még nem egy meleg rántotta volt az első kép, ami a tojás szóról eszünkbe juthatott volna. Így közelebb kerülünk az ominózus kérdés pontos megválaszolásához is.

Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?

A válaszhoz, előbb a kérdést szükséges pontosítanunk. Mert nem mindegy, hogy egyszerűen a tojásra vagy a tyúktojásra kérdezünk rá. Mert bár a szó hallatán mind a tyúktojásra asszociálunk, az állatvilágban más élőlények is szaporodnak és szaporodtak régen is tojással.

A tojás előbb volt, mint a tyúk

500 millió évvel ezelőtt a tengeri ősállatok is tojással szaporodtak. Később pedig a halak és hüllők is tojásokat raktak. Tehát a tojás nemcsak a tyúk, de minden más madárfaj előtt is létezett.

Közelebbről nézve: az első igazi tyúk

Mi volt előbb, a tyúk vagy a tyúktojás?

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

A házityúkot, amelyet ma ismerünk, körülbelül 10 000 évvel ezelőtt háziasították Délkelet-Ázsiában. A kutatások szerint, a mai házityúk ősei a vörös dzsungeltyúkok voltak, amelyek valószínűleg szürke dzsungeltyúkokkal is keveredtek. Genetikai változásoknak köszönhetően, két dzsungeltyúk párosodásából születhetett meg az első igazi házityúk egy tojásból.

Így pontosítva is úgy tűnik, hogy a válasz a tojás marad. De akkor mi táplálja a tyúk elsődlegességének teóriáját?

A tyúk előbb volt, mint a tojás

A Bristoli Egyetem kutatói szerint például a tyúk volt előbb. Legalábbis, ha nem általánosságban a tojásokról, hanem kifejezetten a tyúktojásról beszélünk.

Más aspektusból közelítettek a kérdés felé:

Mivel a tyúktojás héjának kialakulásához szükség van az ovocleidin-17 névre hallgató fehérjére, ami kizárólag a tyúkok szervezetében termelődik, lehetetlen lenne, hogy egy tyúktojás létrejöjjön egy tyúk nélkül. Ebből a szigorúbb megközelítésből nézve tehát, a tyúk volt az első a sorban, a tojása csak a második.