Készülj a győzelmi táncra! Brutális energiák szabadulnak fel, a Bak és a Kos most mindent visz

Vibrál a levegő, és nem csak a tavasz miatt! Hétfőn a Vénusz belép a Bikába, ami azonnal megadja az alaphangot: ideje, hogy a fontos kapcsolatainkat tegyük az első helyre. Szerdán, április 1-jén pedig érkezik a Mérleg Telihold, ami bár lezár egy régi fejezetet, valami sokkal izgalmasabbat indít el. Bár a Kos-szezon tartogat akadályokat, ez az öt jegy most megállíthatatlan lesz.

A Mérleg Telihold misztikus fényében fürödve most sokkal könnyebb megtalálni a belső egyensúlyt és lezárni a múltat /Fotó: Andrey_Popov / shuttertsock

Mérleg Telihold: Amikor minden a helyére kerül

Mérleg: A gyógyulás hete

Mindent elérhetsz, amit csak akarsz, különösen a hét elején. Bár a Teliholdat sokan a végzetes lezárásokkal azonosítják, számodra ez valami hatalmas dolog kezdete. A barátaid most igazi védőhálót húznak köréd, segítenek visszatalálni a helyes útra. Azt súgják a csillagok, hogy a barátok felemelnek és segítenek visszatalálni a helyes vágányra. Pénteken ráadásul a Skorpió Hold megmutatja, mire is vágysz igazán a szerelemben, és a pénztárcád is hízni kezdhet.

Skorpió: Engedd el a haragot!

Itt az idő, hogy végre jelen legyél a saját életedben. A Telihold arra emlékeztet, hogy a szerelemhez elkötelezettség és együttérzés kell. Ne cipelj tovább régi sérelmeket! A heted mottója: a harag elengedése kulcsfontosságú ebben az időszakban. Ha párban élsz, mélyülnek az érzelmek, ha pedig szingli vagy, most egy olyan optimizmus száll meg, amivel bárkit leveszel a lábáról. Ne nézz hátra, az élet most kezdődik!

Bak: Győzelmi tánc a láthatáron

Lehet, hogy mások küszködnek, de te most legszívesebben örömtáncot lejtenél. Itt a pillanat, hogy a céljaidra fókuszálj és előrelépj, de vigyázz az egyensúlyra a munka és a magánélet között. A Vénusz segít, hogy végre magaddal is törődj. Akár egy új szerelem is betoppanhat, de ehhez egy dolgot meg kell tenned: ne tarts vissza információkat mások elől, légy őszinte azokkal, akikben megbízol!

Kos: Pénzeső és tisztelet

A te szezonod van, és a Mérleg Telihold most a bankszámládat célozza meg: komoly anyagi növekedés várható! De ne kapkodj, a Szaturnusz már megtanította, hogy a rohanásnak sosincs jó vége. Most kiderül, mit kell tenned azért, hogy az emberek valóban tiszteljenek. Hallgass meg másokat aktívan és viselkedj éretten – ez lesz a kulcs a szakmai sikereidhez is. Meg fogsz lepődni, mire vagy képes!