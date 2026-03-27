Összetöri őket a kritika – ők a legérzékenyebb csillagjegyek

Vannak olyan emberek, akiket a legkeményebb kritika vagy támadás sem ingat meg, mindez számára csak háttérzaj, azonban akadnak olyanok is, akiket már egy apró javaslat is teljesen összetör. Ők azok, akik napokig, hetekig képesek visszatérni egy-egy mondatra, amit a teljesítményükre, esetleg a jellemükre kaptak. Bizony, csillagjegyük is tehet arról, hogy ilyen érzékenyek. De kik is ők? Eláruljuk!

Horoszkópunk nem csak az életünk alakulásáért felelős, de azt is meghatározza, milyen karakterek vagyunk, mik az erősségeink, netán hibáink. Persze ha egyszer tudatosítjuk magunkban, mire miért reagálunk úgy, ahogy, akár változtathatunk is a mintáinkon!

Ez a 3 legérzékenyebb csillagjegy

Skorpió csillagjegy

E jegy mélyen érzékeny, és rendkívül óvatos. Nehezen nyílik meg, mert retteg attól, hogy sérül. Noha titokzatosságuk miatt sokan nem gondolnák róluk, de minden érzelmet rendkívül erőteljesen élnek meg, kiváltképp az árulást, a csalódást. Épp ezért a skorpiók érzékenysége rendkívül veszélyes: nem a felszínen jelentkezik, hanem a mélyben, épp ezért nem is múlik, nem is gyógyul, sőt, idővel csak mélyebb lesz.

Halak csillagjegy

Azért érzékenyek, mert nem képesek határokat húzni. Épp ezért nem csak a saját érzelmeiket élik meg, de magukba szívják a környezetükét is. Épp ezért gyakran kerülnek túlterhelt lelkiállapotba, anélkül, hogy ennek okával tisztába lennének. Nem egyszerűen érzik, átélik a fájdalmat - akár a sajátjukét, akár a környezetükét. Ez teszi őket olyan együttérzővé - ugyanakkor ez túlzott érzékenységük forrása is.

Rák csillagjegy

Kétségtelenül a legérzékenyebb jegy, mert nem csak azonnal reagál érzelmileg a környezetére, de mindezt mélyen és tartósan teszi. Emiatt a Rákok rendkívüli szinten törődnek mindenkivel, ráadásul törődésük sokkal hosszabb időre szól, mint bármely más jegyé. Érzelmeik nyíltsága azonban sérülékennyé is teszi őket.