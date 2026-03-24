"Erre egyetlen állat sem képes!" - Minden eddiginél meggyőzőbb videó készült a rejtélyes szörnyről

Egy hihetetlen sebességgel mozgó lényt filmeztek le, amint kiemelkedik, majd ismét alámerül a Loch Ness tóban: a feltételezések szerint magát a híres Loch Ness-i szörnyet sikerült megörökíteni. A szemtanú, a 31 éves Sasha Lake március 1-jén este 6 óra körül figyelt fel valamire a vízben, amit ezután a telefonjával is felvett.

Döbbenetes videón sikerült megörökíteni a Loch Ness-i szörnyet

Minden eddiginél meggyőzőbb felvétel készült a Loch Ness-i szörnyről

Izgatott és kíváncsi lettem. Csak azért hagytam abba a videózást, mert eltűnt a látómezőből

- mondta el az angliai Bath-ból származó Lake, aki ezután megmutatta a felvételt Alan McKennának, a Loch Ness Exploration nevű, a szörny után kutató csoport vezetőjének, aki azt állítja, ismereteik szerint egyetlen Loch Ness-i állat sem képes arra a sebességre, mint a videón látható lény.

Bár a kiléte továbbra sem tisztázott, idén ez volt az első alkalom, amikor a Loch Ness-i szörnyet vélték látni. 2025-ben ötször is észlelték a Loch Ness-i szörnyészlelési nyilvántartás szerint a mitikus lényt, amely évszázadok óta a skót folklór alapvető része, majd 1933-ban világszerte is hatalmas figyelmet kapott, miután elkészült róla az első fotó.

Loch Ness monster hunter is STUNNED as a fast-moving creature is filmed rising and sinking out the water - as experts say 'no animal we know of can reach this speed'



A mostani felvétel készítője, Lake, nem tagadta, hogy többek közt a szörny legendája vonzotta őt a helyszínre, és bár a szokatlanul gyors lény észlelése, valamint megörökítése izgalommal töltötte el, egy kicsit meg is rémisztette.

Egy darabig csak ott álltam, és próbáltam feldolgozni, amit az imént átéltem. Leültem, és igyekeztem találni bármit, ami megmagyarázza azt, amit láttam, de egyszerűen semmi sem jutott eszembe

- mondta el a férfi.

McKenna, a Loch Ness Exploration független kutatócsoport vezetője hozzátette, a videón látott lény sebessége az, ami leginkább szemet szúrt neki.

Határozottan látszik a hullámzás, amit a hullámtörés élén kelt. Őszinte szólva, nincs egyértelmű magyarázat arra, mi lehetett. Egy fókához képest túl gyors, nem egy úszó vagy egy kajakozó, és semmi esetre sem szélturbulencia. Ismereteink szerint a Loch Ness-ben nincs olyan állat, amelyik képes lenne elérni ezt a sebességet. Szerintem ez egy igazán érdekes felvétel. Őrületes. Határozottan van benne valami

- jelentette ki.