A legrosszabbra készülnek: meglepő tervet dolgoztak ki a Loch Ness-i szörny felbukkanására

A Loch Ness-i szörny első észlelése egészen Kr. u. 565-re nyúlik vissza. Ez egyedi eset volt a régmúltban, ám a 19. században folytatódott a legenda, amikor az emberek rendszeresen kezdtek beszámolni hasonló látványról a Loch Ness körül. Azóta megsokszorozódott a Nessie-t látó szemtanúk száma.
Igazi szenzációvá 1933-ban vált a tó szörnyetege, miután az Inverness Courier először közölt cikket a szörnyről, amikor Aldie Mackay arról számolt be, hogy férjével az autóból látták úszni a hatalmas lényt. Fél évvel később egy másik házaspár is beszámolt egy magazinnak, ami hatására már teljesen felbolydultak az olvasók, és nevet adtak a különös lénynek. Így született a Loch Ness-i szörny megnevezés, amely idővel a Nessie becenévvé alakult.
Egészen 92 évvel ezelőttig, 1933. november 12-ig, egyetlen kézzel fogható bizonyíték sem készült a teremtényről. Ezen a napon azonban, Hugh Gray elkészítette az első fényképet a tó partjáról, miközben a kutyáját sétáltatta. Nessie leghíresebb fotója 5 hónappal később, a Daily Mailben látott napvilágot. A képet Robert Kenneth Wilson, londoni nőgyógyász kamerája rögzítette, aki névtelenséget kért, így a fotó a „sebész fényképeként” vált ismertté.
A szörnyet azóta is rengetegszer vélték látni és fotózni is. De vajon mi történne, ha kiderülne, tényleg létezik a hírhedt Nessie?
A természetvédők szerint nem sok jót jelezne egy új lény feltűnése. Az ügynökség szóvivője szerint, az utóbbi évek során felfedezett fajok többsége invazív volt. Ezek a fajok pedig károsítják a tó élővilágát.
Nem tudni, hogy szörny legendája valós alapokon nyugszik-e, de a kutatók szerint leginkább nem is szörnytől kell tartanunk, hiszen van egy valós fenyegetés, amely a nyakunkban lóg: a klímaváltozás és a biodiverzitás csökkenése.
Ennek ellenére a Nessie-re vonatkozó gyanúk és észlelések nem csillapodtak.
Azóta 1000-nél is több bejelentés érkezett a Loch Ness-i szörny megfigyelési rendszerébe.
A skóciai természetvédelmi ügynökség ezért is készül vészforgatókönyvvel arra az esetre, ha Nessie előbújna.
A 2001-ben készült terv biztosítja, ha valaha ismeretlen lény kerülne elő a tóból, azt ugyanúgy védelmezni kell, mint bármely más élőlényt. A protokoll azt is előírja, hogy az egyedből DNS-mintát kell venni, majd visszaengedni a természetes élőhelyére – a Loch Ness tóba. Ezek után Nessie-t ugyan úgy védenék a természetvédelmi törvények, mint Skócia összes többi őshonos állatát.
8 alkalom, amikor látni vélték Nessit:
