"Egyenesen rám nézett" - híres színésznő találta szemben magát a Loch Ness-i szörnnyel

A Tökéletes hang és az Egy kis szívesség színésznője, Anna Kedrick életre szóló élményt szerzett. A színésznő Skóciában vakációzott, ahol találkozott az ország leghíresebb szeplőjével: a Loch Ness-i szörny közvetlen közelről vette szemügyre a sztárt.
Anna Kedrick Skóciában járt, az egyik kedvenc sorozata hívta meg a forgatás helyszínére. A The Traitors című reality sorozatot a skót Ardross kastélyban forgatták, így Kedrick kihasználta a meghívást és bejárta az egész országot.
Az utazás rendkívüli volt, körbejártuk Skóciát. El is mentünk a Loch Ness-i tóhoz
A színésznő az utazás előtt szkeptikusnak vallotta magát. Nem hitt a skót szörny létezésében, ahogy az űrlényekben vagy a Nagylábú létezésében sem. A tavi hajókázás azonban gyorsan megváltoztatta a véleményét.
Amikor a Loch Ness-szen voltam láttam őt. Volt valami, ami kijött a vízből és egyesen rám nézett.
Sokan úgy hiszik, hogy valójában a Loch Ness-i szörnyet a második világháború alatt elkapták. Más szemtanúk azonban a mai napig jelentik be az észleléseiket. A Bors pár nappal ezelőtt tette közzé a hírt, amelyben egy férfi webkamerája rögzíttette a szörny létezését. Eoin O'Faodhagain felvételén egy nagyjából öt méter hosszú lény jelent meg.
A férfi szerint a barna-fekete színű lény a a Nessie család egyik tagja lehet. Anna Kedrick nem vette videóra a történteket, de szinte teljesen meg van győződve arról, hogy a legendás szörnyet látta. Bár szerinte az is lehetséges, hogy tévedett - írja a Daily Star.
Lehet, hogy csak egy gyanús hullám volt.
