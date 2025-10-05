"Egyenesen rám nézett" - híres színésznő találta szemben magát a Loch Ness-i szörnnyel

A Tökéletes hang és az Egy kis szívesség színésznője, Anna Kedrick életre szóló élményt szerzett. A színésznő Skóciában vakációzott, ahol találkozott az ország leghíresebb szeplőjével: a Loch Ness-i szörny közvetlen közelről vette szemügyre a sztárt.

A Loch Ness-i szörny meglepte a szkeptikus színésznőt Fotó: Photo Image Press

Anna Kedrick Skóciában járt, az egyik kedvenc sorozata hívta meg a forgatás helyszínére. A The Traitors című reality sorozatot a skót Ardross kastélyban forgatták, így Kedrick kihasználta a meghívást és bejárta az egész országot.

Az utazás rendkívüli volt, körbejártuk Skóciát. El is mentünk a Loch Ness-i tóhoz

Megmutatta magát a Loch Ness-i szörny

A színésznő az utazás előtt szkeptikusnak vallotta magát. Nem hitt a skót szörny létezésében, ahogy az űrlényekben vagy a Nagylábú létezésében sem. A tavi hajókázás azonban gyorsan megváltoztatta a véleményét.

Amikor a Loch Ness-szen voltam láttam őt. Volt valami, ami kijött a vízből és egyesen rám nézett.

Sokan úgy hiszik, hogy valójában a Loch Ness-i szörnyet a második világháború alatt elkapták. Más szemtanúk azonban a mai napig jelentik be az észleléseiket. A Bors pár nappal ezelőtt tette közzé a hírt, amelyben egy férfi webkamerája rögzíttette a szörny létezését. Eoin O'Faodhagain felvételén egy nagyjából öt méter hosszú lény jelent meg.

A férfi szerint a barna-fekete színű lény a a Nessie család egyik tagja lehet. Anna Kedrick nem vette videóra a történteket, de szinte teljesen meg van győződve arról, hogy a legendás szörnyet látta. Bár szerinte az is lehetséges, hogy tévedett - írja a Daily Star.