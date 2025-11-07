Íme az 5 legfélelmetesebb kísértetjárta hely az Egyesült Királyságban

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 19:45
külföldi utazásutazásegyesült királysághátborzongató
A britek szinte mindent tudnak a borzongásról – és borzongatásról. Cikkünkben bejárjuk a ködös Albiont, de nem úgy, mint egy átlagos turista. Elviszünk a sziget legfélelmetesebb kísértetjárta helyeire.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A ködös szigetország történelmét átszövik a szellemek, a halál és a bosszú legendái. A Daily Mail összeszedte az Egyesült Királyság legszörnyűbb kísértetjárta helyeit. A lista nemcsak hátborzongató, de egyben egy érdekes történelmi utazás is.

Kísértetjárta kastély
Számtalan kísértetjárta kastély található az Egyesült Királyságban
Fotó: 123RF

1. A kísértetjárta London Bridge

Turisták milliói fotózzák nap mint nap, miközben kevesen tudják, hogy a London Bridge évszázadokig kivégzések színhelye volt. A 17. századig ott tűzték karóra a hazaárulók fejét, köztük William Wallace-ét is. 2007-ben egy pestises tömegsírt tártak fel a híd alatt, és azóta sem csillapodtak a szellemjárásokról szóló történetek. A helyiek szerint a Temze partján ma is kísértetek járnak.

London Bridge
London Bridge
Fotó: Jordiferrer / Wikipedia

2. Edinburgh kastély

A vár, amely a város fölé magasodik, nemcsak Skócia büszkesége, hanem az egyik legijesztőbb hely az országban. A katonai erőd több mint ezer éve áll, és Skócia történelmének néhány legerőszakosabb és legszörnyűbb eseményeinek volt tanúja. A látogatók és az ott dolgozók gyakran beszámolnak különös hangokról, hideg fuvallatokról és lebegő árnyakról, amelyek a falak mentén suhannak el. 

Edinburgh kastély
Edinburgh kastély
Fotó: 123RF

3. Tower of London

A londoni Tower a történelem egyik leghíresebb kivégzési és bebörtönzési helyszíne, nem véletlen, hogy számos szellemészlelésről számoltak be a környéken. A hely őrei arról mesélnek, hogy időnként megmagyarázhatatlan hangokat hallanak és hideg leheletet éreznek a nyakukon, mintha valaki figyelné őket. Többek között itt végezték ki Boleyn Annát, VIII. Henrik feleségét, akit 1536-ban fejeztek le. A királyné szellemét ma is sokan látni vélik a toronyban.

Tower of London
Tower of London
Fotó: 123RF

4. Hampton Court Palace 

A gyönyörű Tudor-palota Richmondban a brit történelem egyik legromantikusabb, de legnyugtalanítóbb helyszíne. A látogatók szerint VIII. Henrik két feleségének, Jane Seymournak és Catherine Howardnak a lelke kísért a folyosókon. A biztonsági kamerák több alkalommal is rejtélyes jeleneteket rögzítettek: az ajtók maguktól nyíltak és csapódtak be, valamint többször is árnyak suhantak el a háttérben. Nem véletlen, hogy a palota egyik szobáját Kísértetjárta Galériának nevezik.  

Hampton Court Palace
Hampton Court Palace
Fotó: 123RF

5. Whitechapel 

A viktoriánus London legsötétebb negyede ma is nyomasztó hely. Itt gyilkolta meg áldozatait Hasfelmetsző Jack, a környék pedig azóta is a rémület szimbóluma. A kísértetjárta helyek közé tartozik a Ten Bells Pub, ahol utoljára látták Hasfelmetsző Jack áldozatait, valamint a Mitre tér, amelynek állítólag világítanak a macskakövei egy ott történt gyilkosság minden egyes évfordulóján. A környéken, a Cable Streeten található egy másik rettenetes történelmi épület is, amely egykor viktoriánus korabeli halottasház volt.

A területen számos „Hasfelmetsző Jack gyalogtúra” indul, amelyek Whitechapel legijesztőbb helyszínein kalauzolják el a turistákat.

Ten Bells Pub
Ten Bells Pub
Fotó: Alena Kravchenko / 123RF

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

