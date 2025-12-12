A hadtörténet máig megoldatlan rejtélye – Mi lett a legendás elveszett római kilencedik légióval?

A kilencedik légió, latinul Legio IX Hispana, vagyis 9. hispániai legio, a római hadsereg egyik leghíresebb egysége volt, amely Hadrianus császár uralkodása alatt, a Krisztus utáni második században Britanniában állomásozott.

A titokzatos kilencedik légió sorsára máig nem derült fény

Fotó: Shutterstock

A kilencedik légió a Római Birodalom elit egységei közé tartozott.

A feljegyzések és a régészeti bizonyítékok hiánya miatt sok történész arra a következtetésre jutott, hogy az egység egyszerűen eltűnt.

A rejtéllyel kapcsolatban négy elmélet született, de egyik sem áll stabil lábakon.

Az elveszett kilencedik légió rejtélye

A Kr. u. III. századra azonban a kilencedik légió nyomtalanul eltűnt a történelmi feljegyzésekből, ami számtalan, vadabbnál vadabb teóriához és találgatáshoz vezetett a sorsukat illetően, amely a Római Birodalom egyik legnagyobb máig fennálló rejtélye is egyben.

Miről volt híres a kilencedik légió?

A Legio IX Hispana a római hadsereg egyik elit egysége volt, amelyet valamikor a Kr. e. I. század elején alapítottak, és feltehetőleg részt vett Asculum ostrománál Kr. e. 90-ben, a Szövetséges háborúban, így, amikor Julius Caesar átvette a parancsnokságot a gall háborúk kezdetén, a IX. legio már a Római Birodalom legrégebbi állandó egységei közé tartozott. A kilencedik légió egységei bátran harcoltak Julius Caesarért és Augustus császárért, emellett fegyelmezettségükről, bátorságukról és a Római Birodalom iránti hűségükről voltak ismertek. Kr. u. 24-ben, egy hadjárat során a légió kitüntette magát, és ekkor kapta meg a Hispana (vagy Hispaniensis) melléknevet. A kilencedik légiót – a II Augusta, XIV Gemina és a XX Valeria Victrix légiókkal együtt – 43-ban Nagy-Britanniába telepítették a kelta törzsek ellenállásának megfékezésére. Előbb megosztva a mai Longthorpe és Newton-on-Trent helyén táboroztak – elképzelhető, hogy Leicestrben megosztotta táborát a XIV Geminával -, majd 55 után Lincolnban állomásozott. Döntő szerepet vállaltak Hadrianus falának felépítésében, amelynek célja volt, hogy megvédje a római Britanniát az északról érkező barbár inváziókkal szemben.