A kilencedik légió felfegyverkezve készül a harcra.

A hadtörténet máig megoldatlan rejtélye – Mi lett a legendás elveszett római kilencedik légióval?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 19:45
A Római Birodalom katonai képességeit messze földön rettegték ellenfelei, mégis, egy hadtörténeti rejtély máig makacsul tartja magát. Ez pedig nem más, mint az elveszett kilencedik légió sorsa. A misztikus történet mindenkit rabul ejt!
A kilencedik légió, latinul Legio IX Hispana, vagyis 9. hispániai legio, a római hadsereg egyik leghíresebb egysége volt, amely Hadrianus császár uralkodása alatt, a Krisztus utáni második században Britanniában állomásozott.

A kilencedik légió harci mezben menetel.
A titokzatos kilencedik légió sorsára máig nem derült fény
Fotó: Shutterstock 
  • A kilencedik légió a Római Birodalom elit egységei közé tartozott.
  • A feljegyzések és a régészeti bizonyítékok hiánya miatt sok történész arra a következtetésre jutott, hogy az egység egyszerűen eltűnt.
  • A rejtéllyel kapcsolatban négy elmélet született, de egyik sem áll stabil lábakon.

Az elveszett kilencedik légió rejtélye

A Kr. u. III. századra azonban a kilencedik légió nyomtalanul eltűnt a történelmi feljegyzésekből, ami számtalan, vadabbnál vadabb teóriához és találgatáshoz vezetett a sorsukat illetően, amely a Római Birodalom egyik legnagyobb máig fennálló rejtélye is egyben.

Miről volt híres a kilencedik légió?

A Legio IX Hispana a római hadsereg egyik elit egysége volt, amelyet valamikor a Kr. e. I. század elején alapítottak, és feltehetőleg részt vett Asculum ostrománál Kr. e. 90-ben, a Szövetséges háborúban, így, amikor Julius Caesar átvette a parancsnokságot a gall háborúk kezdetén, a IX. legio már a Római Birodalom legrégebbi állandó egységei közé tartozott. A kilencedik légió egységei bátran harcoltak Julius Caesarért és Augustus császárért, emellett fegyelmezettségükről, bátorságukról és a Római Birodalom iránti hűségükről voltak ismertek. Kr. u. 24-ben, egy hadjárat során a légió kitüntette magát, és ekkor kapta meg a Hispana (vagy Hispaniensis) melléknevet. A kilencedik légiót – a II Augusta, XIV Gemina és a XX Valeria Victrix légiókkal együtt – 43-ban Nagy-Britanniába telepítették a kelta törzsek ellenállásának megfékezésére. Előbb megosztva a mai Longthorpe és Newton-on-Trent helyén táboroztak – elképzelhető, hogy Leicestrben megosztotta táborát a XIV Geminával -, majd 55 után Lincolnban állomásozott. Döntő szerepet vállaltak Hadrianus falának felépítésében, amelynek célja volt, hogy megvédje a római Britanniát az északról érkező barbár inváziókkal szemben.

Mit tudunk az utolsó mozgásukról?

A Yorkban felfedezett szövegek szerint a kilencedik légió visszatért az eboracumi római erődhöz (a mai York), és ott állomásozott legalább Kr. u. 108-ig. Ezután azonban a kilencedik légió nyom nélkül eltűnik Nagy-Britanniából. Kr. u. 122-re a VI. Victrix váltotta fel a kilencedik légiót Eboracumban. Ezen túlmenően, amikor Rómában 197-ben összeállították a létező légiók listáit, a Legio IX Hispana már nem szerepelt benne. A kilencedik légióról az Kr. u. második század végét követő feljegyzések hiánya, valamint a folyamatos jelenlétükre vonatkozó régészeti bizonyítékok hiánya sok történészt arra a következtetésre juttatott, hogy a légió valóban eltűnt. Eltűnésük pontos körülményei azonban továbbra is viták és találgatások tárgyát képezik.

Így nézhetett ki a kilencedik légió madártávlatból.
A kilencedik légió a római hadsereg elit egységének számított.
Fotó: Shutterstock 

Első elmélet: a kilencedik légió csatában semmisült meg

Az egyik legnépszerűbb elmélet azt sugallja, hogy a kilencedik légiót a piktek elleni csatában semmisítették meg, akik a mai Skócia területén lakott törzsek konföderációjához tartoztak. Ezen elmélet szerint a kilencedik légiót a britek lesből megtámadták, és megsemmisítő vereséget mértek rájuk, a legtöbb katona meghalt vagy fogságba esett. Ezt az elméletet azonban a történészek és régészek megkérdőjelezték, és azzal érvelnek, hogy nincs egyértelmű bizonyíték a kilencedik légió és a britek közötti jelentős csatára. Egyes szakértők rámutatnak, hogy a légió nagy tapasztalattal rendelkező és jól képzett egység volt, és nem valószínű, hogy a helyi törzsek könnyedén legyőzték volna őket. Sőt, nincs egyértelmű régészeti bizonyíték a képzett egységgel kapcsolatos tömegsírra vagy csatatérre sem Észak-Angliában.

Második elmélet: Júdeába küldték őket

A második lehetőség azt feltételezi, hogy a kilencedik légiót Nagy-Britanniából Júdeába helyezték át, hogy segítsenek leverni a második zsidó lázadást Kr. u. 132-ben. Ez az időkeret illeszkedik is a jelenlegi bizonyítékokhoz, és esetleg a légió ebben a konfliktusban megsemmisülhetett. Csakhogy arra nincs bizonyíték, hogy a légió jelen lett volna ebben az időben a Közel-Keleten.

Harmadik elmélet: Örményországban pusztult el

A harmadik elmélet szerint Armeniában, a mai Örményországban, a parthusok ellen vívott háborúban semmisülhettek meg, a Kr. u. 160-as években. Érdekes módon Cassius Dio római történész megemlíti, hogy a konfliktus során egy névtelen légió elpusztult. Lehet, hogy a kilencedik volt az, de arra vonatkozóan nincs bizonyíték, hogy a birodalom ezen részén tartózkodtak volna.

Negyedik elmélet: a légió egységeit más légiók közé sorozták be

Az utolsó elmélet azt sugallja, hogy a kilencedik légiót egyszerűen feldarabolták és egységeit a Római Birodalom más részeire küldték. Ezt az elméletet azonban a legtöbb szakértő megkérdőjelezi, akik azzal érvelnek, hogy nem valószínű, hogy egy olyan nagy hírű, sokszorosan kitüntetett és tisztelt egységet, mint a kilencedik légió, egyszerűen feloszlatnának vagy áthelyeznének anélkül, hogy sorsukról egyértelműen megemlékeznének.

A sok elmélet és spekuláció ellenére a kilencedik légió eltűnésének rejtélye továbbra is megoldatlan. E bátor katonák sorsa máig lenyűgözi a történészeket és a régészeket, és az új felfedezések rávilágíthatnak arra, mi is történhetett velük valójában. A képzett egység titka a Római Birodalom tartós erejének és vonzerejének bizonyítéka, amely katonái áldozataira és hősiességére emlékeztet.

Az alábbi dokumentumfilmből többet is megtudhatsz a kilencedik légióról:

