Egyenesen a halál torkából menekült meg az a 43 éves, kanadai nő, aki épp a férjével feküdt az ágyban, amikor kettős sztrókot kapott. A súlyos agyvérzés után az orvosok csupán 50% esélyt adtak a túlélésre. Amber Cavanagh állítja: ez idő alatt látta a túloldalt, ahol még a gyerekkori kutyáival is találkozott.

A 43 éves nő egyenesen a halál torkából menekült meg a kettős sztrókja után Fotó: YouTube

Visszatért a halálból: elárulta, mit látott

Az asszony éppen filmet nézett a családjával, amikor hirtelen elviselhetetlen migrén tört rá. Korán lefeküdt, majd arra ébredt, hogy a teste jobb oldalát nem tudja mozgatni, és az egyik szemére sem lát. Kétségbeesetten próbálta felhívni férje, a 41 éves Michael figyelmét úgy, hogy az egyetlen mozgatható karjával verte a falat. A férfi mentőt hívott, a mentősök pedig közölték vele, hogy álmában kettős sztrókot és kontrollálhatatlan agyvérzést szenvedett, és mindössze 50 százalék esélye van a túlélésre.

A megpróbáltatások közben Cavanagh azt állítja, hogy átlépett arra a helyre, ahová közvetlenül a mennyországba való belépés előtt jutunk.

A halál volt a legcsodálatosabb dolog, amit valaha átéltem

- fogalmazott sokkolóan. A nő szerint a szellemi vezetői két lehetőséget adtak neki.

"Nem volt félelem, csak szeretet. Úgy néztem ki, mint önmagam legjobb változata, és körülöttem volt mindenki, akit valaha szerettem, és aki már nincs velünk – beleértve a gyerekkori kutyáimat is. De választanom kellett aközött, hogy vissza akarok-e térni a gyerekeimhez, vagy maradok ezen a helyen, ahol olyan békét éreztem, amilyet még soha. Nem volt könnyű, mert olyan volt, mintha hazatértem volna, és nem akartam elmenni" - mesélte, hozzátéve: végül visszatért az életbe, de a megpróbáltatások ezzel nem értek véget:

Újra kellett tanulnom mindent: járni, beszélni, enni. A családom a poklot járta meg emiatt. De már nem félek a haláltól, vagy attól, hogy átlépek a túloldalra. Attól félek, hogy nem tudok majd visszatérni arra a helyre

- fejtette ki a nő.

Tapasztalata teljesen megváltoztatta a halálhoz és az élethez való viszonyát. Bár tart egy újabb sztrók lehetőségétől, a haláltól már nem fél. Úgy érzi, az élmény megtanította értékelni az életet, türelmesebb lett, és közelebb került a családjához. Néha, amikor nehéz napja van, becsukja a szemét, és felidézi azt a békés kertet, ahol a füvet érezte a talpa alatt - írja a Mirror.