Dúl a szerelem: Brad Pitt és barátnője egy percet sem tölt egymás nélkül

Lencsevégre kapták Brad Pittet és barátnőjét, Ines de Ramont, amint mosolyogva jelentek meg együtt Görögországban. A szerelmesek Hydra szigetén töltenek egy kis időt, miközben a színész a The Riders című új filmjét forgatja.

Brad Pitt mindenhova magával viszi fiatal szerelmét / Fotó: KGC-03

Brad Pitt és szerelme elválaszthatatlanok

Brad Pitt jelenleg boldogabb mint valaha. A párról február 18-án készültek először fotók a szigetre érkezésükkor. A 62 éves színészt és Ines de Ramont ezután március 3-án fotózták le, amint elhagyják Hydra szigetét.

Brad Pittet és szerelmét először 2022 novemberében látták együtt Los Angelesben egy Bono-koncerten. 2024 szeptemberében végül megtörtént a pár első nyilvános szereplése is a vörös szőnyegen, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Egy forrás 2025 októberében azt is elárulta, a színész már együtt is él a partnerével– közölte a PEOPLE.

A szerelmesek, úgy néz ki, nem bírnak meglenni egymás nélkül, így nem volt kérdés, hogy Ines de Ramon Görögországba is elkíséri-e Brad Pittet. A színész új filmje, a The Riders egy Fred és Jennifer Scully nevű párról szól, akik európai utazásuk után Írországban vásárolnak egy régi parasztházat.