Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dúl a szerelem: Brad Pitt és barátnője egy percet sem tölt egymás nélkül

Brad Pitt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 20:10
szerelempárkapcsolat
Görögországban kapták lencsevégre a párost. Brad Pitt éppen új filmjét forgatja, ahova a barátnője is elkísérte.

Lencsevégre kapták Brad Pittet és barátnőjét, Ines de Ramont, amint mosolyogva jelentek meg együtt Görögországban. A szerelmesek Hydra szigetén töltenek egy kis időt, miközben a színész a The Riders című új filmjét forgatja.

Brad Pitt mindenhova magával viszi fiatal szerelmét
Brad Pitt mindenhova magával viszi fiatal szerelmét / Fotó: KGC-03

Brad Pitt és szerelme elválaszthatatlanok

Brad Pitt jelenleg boldogabb mint valaha. A párról február 18-án készültek először fotók a szigetre érkezésükkor. A 62 éves színészt és Ines de Ramont ezután március 3-án fotózták le, amint elhagyják Hydra szigetét.

Brad Pittet és szerelmét először 2022 novemberében látták együtt Los Angelesben egy Bono-koncerten. 2024 szeptemberében végül megtörtént a pár első nyilvános szereplése is a vörös szőnyegen, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Egy forrás 2025 októberében azt is elárulta, a színész már együtt is él a partnerével– közölte a PEOPLE.

A szerelmesek, úgy néz ki, nem bírnak meglenni egymás nélkül, így nem volt kérdés, hogy Ines de Ramon Görögországba is elkíséri-e Brad Pittet. A színész új filmje, a The Riders egy Fred és Jennifer Scully nevű párról szól, akik európai utazásuk után Írországban vásárolnak egy régi parasztházat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu