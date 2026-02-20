"Hét percre meghaltam, de nem fényt láttam az alagút végén, hanem valami egész mást!"

Vajon mi vár ránk a túlvilágon, mi történik a halál után? Egyáltalán történik valami, vagy csupán megszűnünk létezni? Egy fény az alagút végén, mi elkísér minket az angyalok közé, netán rokonaink vezetnek át minket egy új életbe?
Mindenkit izgat a halál ás az azt követő élet kérdése, azonban erre még a tudomány sem tud választ adni. Csupán a különféle beszámolókra támaszkodhatunk, azok hitelességét azonban senki sem ellenőrizheti. Egy anya, akinek szülés közben állt le a szíve, kívülről látta magát, majd egy fényt pillantott meg, és teljes békesség töltötte el. Egy másik asszony, aki egy mentőautóban lépett át ideiglenesen az árnyak birodalmába, a "valaha átélt legbékésebb álomba" merült, míg egy másik a saját bevallása szerint Jézust látta odaát.
Egy férfi most a Redditen fedte fel: ő is meghalt 7 teljes percre, azonban egész más élményei voltak, mint amiről a hasonló beszámolók többsége szól. Halálközeli élménye során ugyanis elmaradt az alagút a fénnyel, volt azonban három ellipszis és egy rejtélyes, légüres táj.
A férfi, aki a saját bevallása szerint asztrofizika-professzor 40 év szakmai tapasztalattal, nehéz légzés miatt hívta ki a mentőket. Mire a kórházba értek vele, már ütőérszakadása volt, majd pedig az állapota tovább romlott. Többször is szívrohamot kapott, majd pedig nem volt többé már pulzusa. "Hét percbe telt, mire az orvosok újraindították a szívemet" - árulta el, hozzátéve:
Egy sor ellipszist láttam, hármat, egyszerre egyet, ami egy fekete térben lógott.
"Az első ellipszis külső és belső felületén hegyeket láttam, erdőket, felhőket" - folytatta, kiegészítve azzal: eleinte gyönyörűnek tűntek, később azonban sárgás, beteges árnyalatba fordult át minden. A második ellipszis tüzes volt, míg a harmadik csodás, rózsaszín felhőkkel, napfelkeltékkel és lementékkel teli.
A férfi egyébként nem misztikus forrásokhoz köti túlvilági élményét: mint elmondta, nem sokkal kórházba kerülése előtt Kepler munkásságát tanulmányozta. A német matematikus és csillagász állapította meg, hogy a bolygók ellipszis alakzatban keringenek, így a túlvilágot megjárt professzor úgy véli, emiatt látta azt, amit.
