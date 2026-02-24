Julianna vallomása: "Tudom, hogy meghaltam, éreztem"

Megrázó élményéről beszélt a mellrákból felépülő Schwarz Julianna: az utolsó műtétje után néhány másodpercre meghalt. A fiatal nő hosszú hónapok óta küzdött a betegséggel, kemoterápián és több műtéten esett át. Senki nem sejtette, hogy ez a beavatkozás majdnem az életébe kerül. Julianna szembenézett a halállal és sikerült legyőznie.

Julianna visszajött a halál torkából Fotó: beküldött

Julianna legyőzte a halált

A műtét után az intenzív osztályon ébredt. A tüdeje leállt, vérmérgezést kapott, és a szervezete feladni készült a harcot.

"Miután a műtét után felébredtem, nem kaptam levegőt. Ha magamtól nem figyeltem arra, hogy levegőt vegyek, akkor azt vettem észre, hogy nem vettem levegőt. Mondtam a nővérnek, hogy adja ide a telefonomat, mert telefonálni szeretnék. Mondtam a telefonban, hogy most meg fogok halni, úgy érzem, hogy meghalok. Össze-vissza vert a szívem, és mondtam, hogy le kell tennem a telefont, mert végem" – emlékezett vissza a Borsnak a megrázó pillanatokra a Németországban élő nő.

Julianna szerint a halál nem egyik pillanatról a másikra érkezett, hanem lassan, szinte észrevétlenül kúszott felé.

A halál előtti pár percben éreztem, hogy a belső szerveim nem csinálják tovább azt, amit kell. Azt éreztem, hogy merül ki a testem, egyre kevésbé éreztem azt, hogy élek. Hallottam, hogy sípolnak össze-vissza a gépek, amikre rá voltam csatolva, és futnak be az orvosok és a nővérek. Be volt dugulva mind a két fülem, és ezután furcsa búgó hangot hallottam.

Az orvosok később elmondták neki, hogy mesterséges adrenalinnal kellett újraéleszteniük. Néhány másodpercig nem kapott oxigént az agya.

Mondták, hogy újra kellet éleszteni, én pedig azt válaszoltam, hogy tudom, tudom, hogy meghaltam, éreztem

– mondta Julianna, akinek a következő éjszakák nagyon megterhelőek voltak.

Julianna legyőzte a rákot és visszajött a halálból Fotó: beküldött

Napokig rémképek kísértették

Mivel nem kapott oxigént az agyam egy-két másodpercig, a következő három éjszaka nem tudtam aludni, mert amikor becsuktam a szememet, akkor nagyon gyorsan váltakozó képeket, számokat, állatokat láttam. Olyan képeket és emberi arcokat láttam, amiket még soha; miközben búgó hangot hallottam. Az orvos azt mondta, hogy a halálélmény váltotta ki ezeket

– mesélte a halálból visszatért nő.