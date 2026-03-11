Fordulat Galla Miklós ügyében: Váratlan kommentek jelentek meg

Galla Miklóst egykor a legnépszerűbb humoristák között említették, ám az elmúlt években megnyilvánulásai inkább megbotránkoztatták a közönséget. Pőreségével majd anyagi gondjaival hívta fel magára a figyelmet, múlt héten pedig a hatóságok szirénázva vonultak ki az otthonához.

Galla Miklós állapota aggasztóvá vált az utóbbi időben (Fotó: Kunos Attila)

Galla Miklós családja fontos bejelentést tett

Ahogy arról a Bors elsőként számolt be múlt szerdán: Galla Miklós házához a hatóságok érkeztek ki, és mentővel vitték kórházba a parodistát. A körülmények kapcsán sok volt a kérdőjel, amivel kapcsolatban kedd reggel a családja öntött tiszta vizet a pohárba. Hosszú közleményben árulták el, a humorista pénteken elesett az otthonában, ami után mentővel kórházba vitték, ahol alaposan kivizsgálják a humoristát. Mint írták, olyasmire is fény derült, ami magyarázatot ad az elmúlt években jelentkező viselkedés-változásra is. A bejegyzésükben végezetül elmondták, pozitív visszajelzésekre nagy szükség lenne.

Ami pedig ezután történt, arra talán senki sem számított.

Galla Miklós családja a Facebook oldalán adott hírt a család (Fotó: Facebook/Galla Miklós)

Ezrek küldik a szeretetüket

Míg az elmúlt héten sok spekuláció és rosszindulatú találgatás, megjegyzés született, addig most jókívánságok árasztották el Galla Miklós Facebook-oldalát.

„Fiatal korom nagy humoristája, a Jóisten vigyázzon rá” – kívánta egy rajongó.

„A Monty Python Repülő Cirkusza az ő fordításával futott a tévében. A '90-es Humorfesztiválon elsöprően szerepelt a Színházzal. A magyar humor egyik pillére. Gyógyuljon meg mielőbb” – írta egy másik.

„Sajnos vannak olyan betegségek, amikre sok ember csak legyint, mert nem tudják, hogy egy embernek mit jelent állandó szorongással, rettegéssel élni, mikor másnak teljesen természetes dolgok neki »halálos« fenyegetést jelentenek. Ezt azért írom, mert még régen egy előadásán Ő maga mondta, hogy OCD-vel (is) küzd. Ennek vannak ártalmatlan jelei, de lehetnek olyanok, amik pokollá teszik az ő és akár a környezete életét. Nem tehet róla” – fejtette ki véleményét egy újabb kommentelő.

A kommentszekcióban más hírességek mellett Dombóvári István humorista is feltűnt: